В Ростове-на-Дону начали тестировать систему взимания штрафов с нарушителей платной парковки

Беззаботное использование платных парковок без внесения денег для ростовских водителей, судя по всему, уже скоро закончится: департамент автодорог и организации дорожного движения объявил о начале тестирования, совместно с городским управлением МВД, системы взимания штрафов с нарушителей коммерческого парковочного пространства.

А учитывая, что в центре Ростова-на-Дону сегодня практически все «карманы» для автомобилей входят в орбиту этого самого пространства (их свыше 6,5 тысячи в квадрате от ул. Береговой до Текучева и от Театрального проспекта до Доломановского), то затянувшееся на почти четыре года нововведение коснется очень и очень многих.

Новость прозвучала на заседании постоянной комиссии гордумы по транспорту, где как раз и обсуждался этот вопрос. И озвучил ее замдиректора вышеупомянутого муниципального ведомства Виталий Иванов.

По его словам, буквально на днях вышел соответствующий приказ Министерства внутренних дел, регулирующий порядок предоставления персональных данных, - этот тот самый документ, который и определяет сам механизм поступления информации от операторов парковочного пространства (не только, понятное дело, в Ростове, но и в других городах страны, где полномочия рулить парковками отдали коммерсантам) к органам внутренних дел, наделенные, собственно, правом выписывать штрафы нарушителям.

До этого, напомним, как уже сообщала «Комсомольская правда», изменения, внесенные Госдумой в августе прошлого года в статью 17 Федерального закона «О полиции», устанавливают, что органы внутренних дел будут предоставлять информацию о владельцах автомобилей-нарушителей тем должностным лицам, которые занимаются производством по делам об административных правонарушениях. И этот закон определял так называемый буферный срок в 60 дней для вступления в силу этих правил: они и вступили — 3 октября.

Водителям вновь придется осваивать паркоматы.

Но суть в том, что вопрос-то так и не был решен окончательно: начальник ГИБДД Ростовской области Олег Богун сам объяснял это тем, что нет, как такого, официально утвержденного порядка передачи сведений о собственниках транспортных средств. Теперь этот механизм появился — в виде приказа МВД.

Кроме того, Виталий Иванов рассказал, что Госдума России в первом чтении приняла законопроект о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым персональные данные нарушителей будут предоставляться в электронном виде.

- Пока же мы в тестовом режиме отработаем взаимодействие по всей цепочке: «Ростовское парковочное пространство» (РПП, оператор платных парковок. - прим. ред.) - административные комиссии районов - городское управление МВД. Затем РПП передаст информацию по десяти зарегистрированным нарушениям (неплатежам) в четыре района города, а административные комиссии сделают соответствующие запросы в УМВД, - пояснил чиновник. - Иначе говоря, мы на практике попробуем реализовать приказ МВД — и посмотрим, нет ли тут каких-либо подводных камней. Но пока будем заниматься этим в бумажном виде. Хотя у РПП уже есть сертифицированная программа по электронному учету и обмену информацией, которая позволит проводить все необходимые операции в автоматическом режиме.

В гордуме, между тем, подняли волнующий очень многих ростовчан вопрос о льготах по оплате таких парковок.

- К нам обращались многодетные семьи с просьбой о предоставлении льгот по оплате стоянки на парковках, - напомнил председатель профильной думской комиссии Максим Колесников. - Как с этим обстоит дело?

- Мы готовим изменения, но пока не определились, будем ли привязывать льготы к уровню доходов семьи – ведь и у многодетных они разные, - признал Виталий Иванов.

Депутатов интересовало, когда же наконец заработает система взимания штрафов за неплатежи на парковках.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Проект по платным парковкам стартовал в Ростове-на-Дону еще 23 сентября 2016-го — именно тогда, если вдруг кто-то успел подзабыть, на улицах появились так называемые паркоматы, т. е. терминалы для внесения денег за использование «карманов».

Всего создано 6551 таких машиномест, но функционирует из них только 6115, включая 638 — для автомобилей инвалидов.

Платный режим на парковках действует в будни с 8 утра и до 8 вечера. Первые пятнадцать минут бесплатно, потом — 35 рублей за час. Не взимается плата также в выходные и праздничные дни, а правом бесплатного размещения автотранспорта на платных парковках пользуются участники Великой Отечественной войны, резиденты (местные жители, но им нужно пройти процедуру оформления соответствующих документов), а также экстренные оперативные службы.

Впрочем, слово «создано» в некоторых (точнее, в большинстве) случаях звучит слишком уж громко. Как правило, парковочные карманы существовали и до того, но оператор нанес там разметку, установил те самые паркоматы — и, вуаля, было бесплатные парковочные карманы, а стали платные. А в некоторых местах, как, скажем, на ул. Варфоломеева до запуска проекта платных парковок вообще вдоль бордюра висел знак «Парковка запрещена», но, видно, опытные люди присмотрелись и осознали, что с запретом явно погорячились, а потому парковаться там разрешили, но уже, конечно, на коммерческой основе.

Естественно, цель этой масштабной задумки, которую лелеют городские власти, заключается в том, чтобы таким образом разгрузить центр южной столицы от пробок — мол, платить на платную парковку слишком уж накладно (выходит, подсчитано «КП», по 12 тысяч в месяц), а потому водители добровольно пересядут на общественный транспорт.

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Система платных парковок, напомним, появилась в Ростове-на-Дону осенью 2016-го: за то, чтобы оставить своего четырехколесного коня на выделенном месте, "попросили" по 35 рублей за каждый час стоянки. Поначалу они пустовали: автомобильный народ боялся штрафов (1,5 тысячи рублей) за неоплату, а потом оказалось, что у "Парковочного пространства" нет доступа к базе данным ГИБДД, то есть сфотографировать машину могут, а узнать имя владельца - нет (подробности)