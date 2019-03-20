"Зайка, ты нос делала?": звезда Playboy из Ростова-на-Дону выложила свои детские фото

Фотомодель из Ростова-на-Дону Лиза Кей, живущая в Америке, присоединилась к акции 10yearchallenge и выложила в сеть для сравнения свои снимки, сделанные в 14 лет и в 24 года (сейчас красавице 28 лет). Она указала, что первое фото - это ее самый первый модельный снимок, и назвала его "адским". Тогда девушка еще не знала, во что ввязывалась, отправляя его в модельные агентства по всему миру. Ей говорили, что она слишком толстая, недостаточно высокая и никогда не будет моделью.

liza_kei Model polaroids from Hell This is me age 14 and 24.

- Никто не рождается идеальным. Каждая девушка проходит этап "гадкого утенка". Вы находите свои лучшие прическу, макияж и, в конце концов, теряете этот детский жир на щечках. Также вы никогда не должны принимать ответ "нет". Я всегда говорила: "В третий раз повезет", и в итоге получала то, что хотела, - прокомментировала фото Лиза. - Это еще один пост о том, как в наши дни фальшивы Instagram и все люди. Не забывайте, что за каждым очаровательным селфи стоит длинный путь тяжелой работы, решимости и веры.

liza_kei Island life

Пост девушки собрал множество восхищенных комментариев от иностранных поклонников. Но потом она готова была пожалеть о нем, так как русскоязычные подписчики стали задавать ей вопросы: "Зайка, а ты нос делала? А биши убирала?" Модель была немного в шоке, так как никаких манипуляций со своим лицом не проводила.

- Нос я всегда немного тенями ровняю, но ничегошеньки не делала, - заверила ростовчанка.

Позже она выложила еще несколько детских фотографий для сравнения.

Лиза Кей в детстве.Фото: Instagram.com

Напомним, Лиза Кей работает моделью по всем миру уже более 10 лет, но на малой родине о ней заговорили только тогда, когда девушка снялась обнаженной для популярного мужского журнала Playboy.

- Самый часто задаваемый вопрос от подписчиков: "Почему ты снялась в Playboy?" - рассказывала ранее красавица. - Мой ответ - а почему нет? Почему женское тело все еще является чем-то постыдным? Почему женщины во всем мире, по-прежнему стеснительно прикрываются халатом даже от своих мужей? Сжимаются, когда другая женщина проходит мимо в переодевалке? Стесняются надеть короткую юбку, из-за страха быть осужденной сварливыми соседками во дворе. Это разбивает мне сердце. Я считаю, дабы добиться изменений в общественных умах, недостаточно просто "сказать". Нужно ПРОКРИЧАТЬ. И моя съемка в журнале Playboy - это мой крик вам. "А что, другого способа не придумала?" Нет не придумала, вы же услышали - значит все правильно сделала.

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