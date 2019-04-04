Экс-участница «Дома-2» Марина Мексика сделала четвертую пластику носа

Акулы шоу бизнеса предпочитают скрывать старые фотографии, чтобы поклонники не заподозрили их в тесном общении с пластическими хирургами. Но это не путь 23-летней Марины Мексики из Ростова-на-Дону. Звезда и бывшая участница «Дома-2», поинтриговав пару дней в сторис вокруг своей поездки в Турцию, выложила фотоотчет в стиле: «селфи у зеркало после операции и немного ню». А чтобы у поклонников не возникло вопросов, добавила хештег - #ринопластика.

- Операция прошла успешно, чувствую себя прекрасно, - написала Марина на своей странице. - Спасибо всем, кто переживал и держал за меня кулачки. Очень сильно вас люблю. Из госпиталя выписываюсь...

Прежним носиком Марина была не очень довольна. Фото: ms.mexika

Подписчиков у Марины не столько, как у Ольги Бузовой, но и не мало - около 600 тысяч человек. Потому тут же посыпались вопросы.

Знающие (подобные диванные специалисты часто встречаются) поведали, что это уже четвертая операция Марины, мол, она стремится к идеальной форме, а предыдущие варианты, увы, были провальными. В комментариях народ сочувственно интересовался результатом, стоимостью и, собственно, фамилией доктора. Девушка всех отправляла в личку.

ms.mexika Хочу тату на пальцах ладони Если считаешь ,что будет круто ставь в комментах

Своим фото красотка одновременно ответила тем, кто заподозрил девушку в беременности из-за округлившегося животика. Поклонники пришли к выводу, что вряд ли бы Марина отправилась на операционный стол под общий наркоз, зная, что это очень вредно для ребенка, то есть пока рано поздравлять ее с интересным положением. Что ж, ждем теперь новых снимков с новым вариантом носика вздорной Марины.

ms.mexika Операция прошла успешно,чувствую себя прекрасно

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