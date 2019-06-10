Под Таганрогом на линии «Миус-фронта» поисковики наткнулись на секретный бункер немцев

На конструкцию, расположенную под землей на глубине трех метров, поисковики наткнулись, когда работали в районе оборонительной линии «Миус-фронт». Волонтеры говорят, что это, скорее всего, секретный бункер немцев времен Великой Отечественной войны.

- Не скажу, что это очень редкая находка, мы как-то один смогли раскопать, - пояснил лидер поискового движения Андрей Кудряков. - Но найти такие бункеры нелегко, так как они находятся на невероятной глубине - более трех метров. Их можно обнаружить только с помощью специального оборудования - магнитометров, гиорадаров. Этот мы нашли рядом с Таганрогом (укрепленный рубеж вермахта во время Великой Отечественной войны проходил по западному берегу реки Миус — автр).

Секретные конструкции немцы изготавливали на заводах. Фактически, это металлическая коробка, в которой во время артобстрелов, бомбовых ударов и работы наших «Катюш» прятались немцы. Для историков и исследователей такие бункеры представляют огромный интерес, так как там сохраняются личные вещи, оружие, иногда останки солдат вермахта.

mius_front Архив видео Миус Фронт. Секретные бункеры Вермахта.

Ветераны рассказывали, что, поначалу, не понимали, почему после страшного многочасового обстрела немцы в окопах выживали. Потом, оказалось, что прятались глубоко под землей в специальных бункерах.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Под Ростовом-на-Дону поисковики нашли контейнер с вещами стрелка немецкой дивизии «Эдельвейс»

В Матвеево-Курганском районе, на линии «Миус-Фронта», поисковики обнаружили немецкую «жировку» - контейнер, который выдавался солдатам вермахта для хранения маргарина или жира. Он полагался каждому солдату. В пластиковом контейнере находились часть газеты, семечки, а также сигареты. Благодаря тому, что «маргаринница» была очень герметична, личные вещи и сигареты были в хорошем состоянии. Поисковики полагают, что владелец контейнера был убит либо ранен, а его самого забрали, прихватив оружие.

Напомним, «Эдельвейс» - это 1-я горнострелковая дивизия вооруженных сил Третьего рейха, укомплектованная коренными жителями горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. Название пошло по эмблеме - цветка эдельвейса. Известно, что стрелки активно защищали линию «Миус-Фронта». На месте, где сейчас ведут работы поисковики, шли ожесточенные бои, в 1942 и 1943 годам немецкий оборонительный рубеж несколько раз захватывали красноармейцы, но потом отступали, пока окончательно не выбили противника летом 1943-го.

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