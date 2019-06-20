Дневник русской жены малазийского экс-короля: Оксана Воеводина рассказала о знакомстве с мужем, свадьбе, беременности и рождении сына

История русской Золушки Оксаны Воеводиной еще год назад потрясла всю страну. Шутка ли, обычная девочка из небольшого городка под Ростовом-на-Дону вдруг окольцевала самого малазийского султана!

К слову, сама Оксана уже к тому времени носила титул первой красавицы столицы - получила корону в конкурсе «Мисс Москва». Но не каждая королева красоты смогла бы, как считают многие, сделать такую головокружительную карьеру. Ну и пусть он много старше ее. Глядя на счастливые лица молодых, сомнений не остается: любви все возрасты покорны.

rihanapetra 7.06.2018 День Рождения нашей семьи.

Известно, что перед свадьбой россиянка приняла мусульманство. Удалила все свои аккаунты в соцсетях. И, пока одни решили, что больше о русской модели-студентке в родной стране ничего не услышат, молчание прервала сама Рихана (так теперь зовут Оксану Воеводину, - прим. автр.).

Произошло это спустя две недели после того, как она родила сына. Надо сказать, что сейчас - еще через полмесяца, число подписчиков в Инстаграм русской красавицы уже насчитывает 245 тысяч человек!

rihanapetra Добро пожаловать на мою официальную страницу в Инстаграм.

О ЗНАКОМСТВЕ

В своем микроблоге Воеводина уже опубликовала чуть больше десятка трогательных фото с мужем и сыном. Первое - на котором Мухаммад V трогательно обнимает свою королеву, она подписала так: «Буду рада делиться с вами моментами своей жизни».

Надо сказать, что там же Оксана сама рассказала историю знакомства с супругом:

- Это случилось в Европе, весной 2017 года, - написала красавица. - На тот момент я сотрудничала с нашим общим знакомым ювелиром. После мероприятия мы отправились на ужин, где я познакомилась с мужчиной, и он представился королем Малайзии. Я восприняла это как шутку и пошутила в ответ, что я тоже королева Москвы. Мы проговорили весь вечер и обменялись номерами телефонов. Вскоре в прессе появились новости о назначении короля, которым и был мой новый знакомый...

rihanapetra Мужчина, по-настоящему любящий свою женщину, сделает все для своей любимой.

О БЕРЕМЕННОСТИ

Как оказалось, беременность красавицы была полна испытаний:

- Это был самый важный и, в то же время, самый сложный период в моей жизни, - пишет Рихана Оксана Петра. - Последние три месяца беременности я провела в больницах, на капельницах, при полном постельном режиме, с множеством осложнений. Помогли поддержка близких, моя любовь к сыну и вера в лучшее. И спасибо всевышнему за благополучный исход беременности.

rihanapetra Слава Мухаммеду, что даровал Благословенный день, когда можно надеть самые лучшие одежды и совершить праздничную молитву!

О ЛЮБВИ

- Мужчина, по-настоящему любящий свою женщину, сделает все для своей любимой, - уверена красавица. - Любовь и забота - основа крепких и здоровых отношений. Любящий муж всегда поддержит и будет обходиться бережно со своей женой. Всегда поинтересуется, как она себя чувствует, и позаботится о ней, если она устала. Всегда, на 100%, сдерживает перед ней свои обещания. ...Крепкие отношения строятся на поддержке и понимании друг друга. Семья - это результат работы двух людей, способных даровать любовь безвозмездно.

rihanapetra Наше свадебное торжество в Москве.

О СВАДЬБЕ

К слову, на самом деле свадьбы действительно было две. Вот что пишет Оксана:

- 7.06.2018 День Рождения нашей семьи. Воспоминания об этом Дне я пронесу через всю свою жизнь. Наше решение быть вместе привело к созданию новой ячейки общества.

А вот вечеринка по случаю прошла несколько позже — 22 ноября в Москве:

- Отдельно хочу поблагодарить людей, которые разделили с нами это радостное событие и были с нами в этот вечер! Это было очень красиво и празднично...

rihanapetra Спасибо за ваши тёплые слова. Мне очень приятно читать ваши поздравления.

О РОЖДЕНИИ СЫНА

- 21.05.2019 - день, когда моя жизнь разделилась на «до» и «после», - описывает молодая мать. - Все, что мне рассказывали об изменениях, происходящих с женщиной после рождения малыша - чистая правда. Эта любовь - особенная. Эти чувства - совершенно новые. Я благодарна Всевышнему и мужу за нашего сына. Теперь нас трое. Спасибо за то, что выбрал нашу семью.

Сына молодые родители назвали: Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

- Наша жизнь изменилась с появлением этого маленького человечка, который пришёл в этот мир дарить любовь и быть любимым. Когда каждый начинает заботиться о другом больше, чем о самом себе, любовь перерастает в семью. Семья и дети - это смысл жизни. Берегите друг друга, - написала в ответ на поздравления Оксана-Рихана.

rihanapetra Для многих людей остаётся загадкой история нашего знакомства с мужем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Женившийся на "Мисс Москва" король Малайзии отрекся от престола впервые в истории страны

Аксиому "Все могут короли, кроме женитьбы по любви", казалось бы, в минувшем году вдребезги разбил не только принц Гарри, но и самый настоящий монарх - король Малайзии Мухаммад V. В ноябре он тайно женился в Барвихе на победительнице конкурса красоты "Мисс Москва-2015" 25-летней Оксане Воеводиной (подробности).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Русский тесть отрекшегося от престола малазийского короля: «Жена всегда должна следовать за мужем»

Новость об отречении от престола малазийского монарха Мухаммада V, который в ноябре тайно женился «Мисс Москва-2015» Оксане Воеводиной, породила массу вопросов. Почему король решился на этот шаг? Связано ли это с недавней свадьбой и могла ли женитьба на русской красавице сказаться на репутации правителя? (подробности).