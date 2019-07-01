2019-07-01T11:56:57+03:00
Общество

Ростовский каскадер пробил машиной крышу дома

Трюк удался со второй попытки - первый автомобиль не смог пробить кровлю [видео]
Илья БОГОМОЛОВ
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Это уже 24-ый трюк молодого человека. Фото: @chebotarev_evgeny, Instagram.Это уже 24-ый трюк молодого человека. Фото: @chebotarev_evgeny, Instagram.
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Известный своими опасными для жизни трюками ростовчанин Евгений Чеботарев отчитался о своем 24-ом свершении. Любитель лихих заездов он подлетел на автомобиле на трехметровом трамплине и врезался в крышу частного дома. Здание, правда, было под снос, да и автомобиль - старенький "Жигуль", купленный специально для этого действа, но это не умаляет опасности, грозившей пилоту.

- Это была вторая попытка, первая не удалась. Но, хочу сказать, дом тех времен - это сталь! - рассказал своим подписчикам Евгений, в очередной раз подчеркнув, что повторять увиденное не стоит - трюк выполнен профессионалом.

chebotarev_evgenychebotarev_evgeny
С вами Ростовский каскадер. Выполнил свой 24-ый смертельный трюк, с участием дома, машины и трамплина.
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Известно, что для съемок этого видео товарищи бесстрашного ростовчанина насыпали возле дома земляной трамплин в три метра высотой. Эктремал разогнался на автомобиле до 50 километров час и влетел в деревянную кровлю здания. Машина "вышла" с другой стороны, но так и осталась видеть на крыше. Трюк был снят как снаружи здания, так и изнутри.

Видео первой попытки, кстати, экстремал выложил четыре дня назад. Евгений разогнался на "девятке", но она не смогла пробить крышу. Ударившись о нее, автомобиль улетел вместе с пилотом в заросли. Команда парня сделала вывод - трамплин слишком низкий. В итоге трюк удался.

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А дом-то пошатнулся. Решено, трамплин будет увеличен в высоте на один метр, а также девятка в утиль, и в дерби уже будет другая машина.
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Напомним, ранее Евгений влетал на горящей машине в заледеневший пруд. Свои трюки он снимает и выкладывает в надежде, что когда-нибудь его пригласят работать каскадером в Голливуде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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