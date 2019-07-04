«А ну-ка, бабушки!»: На подиум конкурса «Лучшая модель Юга России» выйдут участницы 80+

В субботу, 6 июля, в Ростове-на-Дону пройдет крупнейший конкурс «Лучшая модель Юга России», на который приедут представители европейских модельных агентств, чтобы подыскать новые типажи. А победители (в этом году их будут выбирать из нескольких десятков юношей и девушек) получат выгодные контракты на работу в России и за рубежом.

Изюминкой вечера станет дефиле возрастных красавиц, которые выступят в категории «Модели без границ». Возраст самой почтенной - 81 год.

Возраст самой почтенной - 81 год. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

- Довела до греха, - смеется руководитель модельного агентства «Имидж-Элит» Елена Степура. - Они все давно пенсионерки. Одна из них участвовала на фестивале моды для модельеров «Золотая молния» со своими коллекциями, другие - кто-то поет, кто-то танцует. Каждая в любом случае активна сама по себе.

Для участниц предусмотрены два выхода-дефиле: один в коллекции модной одежды от спонсора, другой - в вечерних платьях. Набралось сразу девять (!) моделей.

Любовь Кривцова в 60 лет пришла в модельную школу. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Надо сказать, что посмотреть действительно будет на что. Так, одна из участниц - Любовь Кривцова - в 60 лет пришла в модельную школу за компанию с внучкой и даже закончила ее. Женщина по профессии маляр-штукатур, но мечтает покорить международные подиумы.

Карина Диденко - в свои 80 исполняет танец живота так, что дух захватывает у молодых. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Еще одна участница - Карина Диденко - в свои 80 исполняет танец живота так, что дух захватывает у молодых. До пенсии она работала учительницей химии.

Среди них будет и 80-летняя певица Валентина Шумченко, мечтающая попасть на шоу к Максиму Галкину «Старше всех». Женщина поет в хоре так, что от ее пения мурашки по коже. А во времена свой молодости трудилась крановщицей.

80-летняя певица Валентина Шумченко мечтает попасть на шоу к Максиму Галкину. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Ну и, наконец, еще одна красавица - 62-летняя уборщица по профессии, но ценитель прекрасного в душе и в жизни Людмила Балаш. Одних только с украшениями у нее две овощных коробки. А еще специально для выхода на подиум она прикупила 40 (!) пар туфель, которые надеется все сносить.

И это только некоторые из тех, которые выйдут на подиум, чтобы продемонстрировать: женщина прекрасна в любом возрасте. Пока у участниц активно идут репетиции - многокилометровые дефиле и примерки. Уже совсем скоро они выйдут на сцену наравне с молодыми моделями. Кто кому даст фору - предстоит определить жюри и зрителям.

62-летняя модель в миру Людмила Балаш специально для сцены она взяла себе красивый псевдоним Мильен Росс. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

- Женщины в возрасте - самая большая демографическая группа в мире, - продолжает Елена Степура. - Подобными проектами мы помогаем им переопределить себя. Это в итоге приведет не только к культурному сдвигу, но и послужит примером молодым поколениям, которые смогут пересмотреть этапы своей жизни. К слову, сейчас не всегда даже молодая девочка, когда поступает предложение по работе, например, за границей, адекватно реагирует на критику и советы: мол, надо английский выучить или в бедрах похудеть.

Самой возрастной из них не так давно исполнился 81 год. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

А с этими дамами малейшее предложение - и они готовы: репетировать, выступать, учиться новому. Мода на возрастных моделей только набирает обороты. И уже одна из этих участниц снялась в рекламе строительной компании. Но, признаться честно, мы не гонимся за модой. Мы даем шанс и возможности им в реализации. И за такими «девушками» будущее.