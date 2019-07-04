2019-07-04T14:43:21+03:00
Общество

Ростовский маг напугал своих учеников ожившим трупом на кладбище

Один из студентов снимал ритуал на телефон, когда рядом из-под земли выползла чья-то рука [видео]
Илья БОГОМОЛОВ
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Момент, когда рука вылезла из-поз земли. Стоп-кадр из видео.Момент, когда рука вылезла из-поз земли. Стоп-кадр из видео.
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Маг и демонолог из Ростова-на-Дону Намтар Энзигаль, известный своим участием в телешоу "Битва экстрасенсов" и "Последний герой", поделился с подписчиками странным видео. Ролик якобы снят ночью на кладбище, куда мистик привел своих учеников для магической практики. Прибыв на место, группа людей располагается у старой могилы вокруг зажженной свечи и прочих ритуальных предметов. Учитель объясняет что-то, а один из его адептов снимает происходящее на телефон.

В какой-то момент парень приближает камеру к земле, чтобы ближе снять артефакты, как вдруг опавшие листья начинают шевелиться, и из-под них выползает полуразложившаяся рука. "Оператор" кричит от ужаса, роняет телефон и съемка прекращается. "Комсомолка" связалась с Намтаром, чтобы узнать, что произошло дальше.

Намтар Энзигаль - Урок на кладбище.

- Да, это действительно было мое практическое занятие, проводилось на Старом кладбище в Таганроге. Пришли три ученика, один из которых решил все заснять на телефон, чтобы ничего не упустить, - рассказал маг. - "Ожившая" рука принадлежит не трупу. Это моя знакомая, она спряталась там заранее, чтобы таким образом напугать студентов. Девушка, кстати, занимается гримом и маникюром.

Выяснилось, что рядом с нужной могилой лежала куча листьев, в которой мог спрятаться целый человек. Девушка лежала на земле около получаса, пока Намтар ходил ко входу на кладбище и встречал студентов. На вопрос, зачем наставник решил так жестко напугать своих учеников, он ответил профессорским тоном, как будто на лекции.

- Чтобы лучше научились взаимодействовать с кладбищем. Многие новички, выходя на ритуал, боятся чего-либо, а страх в такой работе просто неуместен. Он мешает сконцентрироваться, и к тому же испытывающий страх человек сигнализирует вьющимся вокруг него духам, что он - жертва, тем самым привлекая к себе вовсе не то внимание, которое хочет. Лучший способ преодолеть страх - через стресс. Не волнуйтесь, парню с телефоном скорая не понадобилась. Он стойко пережил испуг.

"Рука мертвеца" оказалась талантливой работой гримера. Фото: предоставлено героем публикации.

"Рука мертвеца" оказалась талантливой работой гримера.Фото: предоставлено героем публикации.

Некромант отметил, что в результате его задумки ни одно надгробие не пострадало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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