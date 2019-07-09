2019-07-09T18:52:24+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону горит Музыкальный театр

С огнем борются более ста человек [видео]
Илья БОГОМОЛОВ
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Горит Музыкальный театр. Фото: телеканал Дон24.Горит Музыкальный театр. Фото: телеканал Дон24.
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Сегодня вечером, 9 июля, в центре Ростова-на-Дону загорелся Музыкальный театр. Очевидцы выложили фото и видео с места ЧП, на которых видно, как дымится верхняя часть знаменитого здания-рояля, фасад которого в последние месяцы капитально ремонтировался.

В театру уехало несколько пожарных машин. Сотрудники МЧС сообщают, что горит кровля театра, объявлен ранг пожара № 2, на месте работают 8 единиц техники и 40 человек личного состава. По информации "КП", пострадавших нет. На Большой Садовой от Ворошиловского проспекта до Нахичеванского переулка образовалась пробка, как и на Богатяновском спуске.

Пожар в музтеатре Ростов-на-Дону 9 июля 2019.

Напомним, на ремонт фасада планировали потратить более 370 миллионов рублей из областного бюджета. Работы начались в 2018 году и должны были закончиться в текущем.

Очевидцы засняли людей (явно не пожарных), которые находились на крыше театра в первые минуты после возгорания. Фото из группы ВК "Ростов Главный".

Очевидцы засняли людей (явно не пожарных), которые находились на крыше театра в первые минуты после возгорания. Фото из группы ВК "Ростов Главный".

Ростовчане в социальных сетях оставляют комментарии, что причиной пожара могли стать действия неквалифицированных рабочих, которые выполняли ремонт. Люди уже называют это ЧП "ростовским Нотр-Дамом".

Тушение пожара - Музыкальный театр Ростов-на-Дону 9.07.2019.ГУ МЧС России по РО

ПОДРОБНОСТИ

МЧС: В 17:33 объявлен ранг пожара № 3, площадь возгорания составляет, предварительно 200 квадратных метров. Горит утеплитель под металлической кровлей. На месте работают уже 31 единица техники и 112 спасателей.

На 18:25 появилась информация, что площадь пожара увеличилась до 350 квадратных метров.

Пожар тушат более сотни сотрудников МЧС. Фото: ГУ МЧС России по РО

Пожар тушат более сотни сотрудников МЧС.Фото: ГУ МЧС России по РО

СПРАВКА "КП"

Здание Ростовского музыкального театра начали строить в 1977 году, перед этим на его месте снесли почти целый квартал в центре города. Молодые архитекторы Лобак, Дуков и Хазифов спроектировали объект в виде белого рояля с поднятой крышкой. В 80-ых годах в стране начались экономические трудности, и стройку надолго приостановили. В итоге она длилась 22 года, театр открылся в сентябре 1999-го. Внутри расположены Большая (1008 зрительских мест) и Камерная (238 мест) сцены.

Горит музтеатр в Ростове - комментарий начальника 40 ОФПС по РО Ильи Нестеренко..ГУ МЧС России по РО

ИСТОЧНИК KP.RU

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