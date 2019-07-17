2019-07-17T11:36:55+03:00
Общество

"Вылитый Питт!": Звезды шоу бизнеса прокомментировали снимок лысого актера Павла Деревянко

Звезда «Домашнего ареста» и «СуперБобровы» выложил фото у себя на странице
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: pablo_derevyanko/InstagramФото: pablo_derevyanko/Instagram
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Многочисленные фанаты звезды сериалов из Таганрога Павла Деревянко привыкли ко всякому, то актер шампуньку пьет, то наперевес с лопатой на кладбище отправляется, то постит снимки из спортзала, но на этот раз он все-таки смог всех удивить. Неожиданно для всех, после фото «себя старого» (есть такое приложение, о котором все вдруг вспомнили) Павел выложил снимок себя без волос. Совсем. Лысого.

- Теперь так! - написал он, добавив смеющийся смайлик.

pablo_derevyankopablo_derevyanko
Теперь так! @is_a_chic #лысыйя
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Фанаты буквально через минуту стали строчить комментарии (здесь и далее авторский стиль сохранен): «Брюс Деревянко», «Доминик какой-то, то ли Торетто, то ли Джокер, Железный арахис , каменный кокос», «Пабло Уиллис или Влесс непомню вчера старый стал!», «Кейт Флинт», «Похож теперь на практикующего ученного физика который стоит на пороге открытия урана».

Отметился известный комик Михаил Галустян, написав: «Ну хорош прям. Зачет», вслед за ним не выдержал и актер Артем Ткаченко, выдав реплику: «Да что же ты будешь делать!!». Телеведущий и певец Митя Фомин предположил: «Вылитый Pitt!». Не остался в стороне от обсуждения известный многодетный отец и звезда шоу бизнеса Оскар Кучера, выдал простое, но эмоциональное: «Пабло!!!».

Как вам новый имидж Павла?

P.S: Если вдруг кто-то распереживался за прекрасную прическу актера, то напрасно - это была его очередная шутка.

pablo_derevyankopablo_derevyanko
Вертолётный синдром #тнт #идеальнаясемья
7720 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

А В ЭТО ВРЕМЯ

Актер Павел Деревянко стал героем граффити в родном Таганроге

В Таганроге художник нарисовал на стене многоэтажного дома портреты звезды сериалов Павла Деревянко ("СуперБобровы", "Домашний арест", "Неваляшка") и «Человека планеты» Сергея Бурлакова. Об этом актер похвастался на своей странице в инстаграме, выложив снимок граффити (подробности)

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Известный актер Павел Деревянко не забывает про малую родину, вот и в августе он нагрянул в родные места, сообщив об этом в Instagram (оно и правильно, поклонники должны получать информацию о своем кумире из первых уст). Судя по снимкам, артист отлично провел время в городе, где родился и вырос. В интервью он часто рассказывает, что регулярно навещает родителей и старшего брата, с которыми очень дружен (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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