"Вылитый Питт!": Звезды шоу бизнеса прокомментировали снимок лысого актера Павла Деревянко

Многочисленные фанаты звезды сериалов из Таганрога Павла Деревянко привыкли ко всякому, то актер шампуньку пьет, то наперевес с лопатой на кладбище отправляется, то постит снимки из спортзала, но на этот раз он все-таки смог всех удивить. Неожиданно для всех, после фото «себя старого» (есть такое приложение, о котором все вдруг вспомнили) Павел выложил снимок себя без волос. Совсем. Лысого.

- Теперь так! - написал он, добавив смеющийся смайлик.

Фанаты буквально через минуту стали строчить комментарии (здесь и далее авторский стиль сохранен): «Брюс Деревянко», «Доминик какой-то, то ли Торетто, то ли Джокер, Железный арахис , каменный кокос», «Пабло Уиллис или Влесс непомню вчера старый стал!», «Кейт Флинт», «Похож теперь на практикующего ученного физика который стоит на пороге открытия урана».

Отметился известный комик Михаил Галустян, написав: «Ну хорош прям. Зачет», вслед за ним не выдержал и актер Артем Ткаченко, выдав реплику: «Да что же ты будешь делать!!». Телеведущий и певец Митя Фомин предположил: «Вылитый Pitt!». Не остался в стороне от обсуждения известный многодетный отец и звезда шоу бизнеса Оскар Кучера, выдал простое, но эмоциональное: «Пабло!!!».

Как вам новый имидж Павла?

P.S: Если вдруг кто-то распереживался за прекрасную прическу актера, то напрасно - это была его очередная шутка.

pablo_derevyanko Вертолётный синдром #тнт #идеальнаясемья

А В ЭТО ВРЕМЯ

Актер Павел Деревянко стал героем граффити в родном Таганроге

В Таганроге художник нарисовал на стене многоэтажного дома портреты звезды сериалов Павла Деревянко ("СуперБобровы", "Домашний арест", "Неваляшка") и «Человека планеты» Сергея Бурлакова. Об этом актер похвастался на своей странице в инстаграме, выложив снимок граффити (подробности)

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