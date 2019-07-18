Заодно и соцсети наполнить снимками: как и где ростовчанам отдохнуть на природе

Куда отправиться в выходные так, чтобы и рядом, и нетривиально? Вариант с самостоятельным приготовлением шашлыка лучше отложить, так как донское МЧС пока не отменил предупреждение о повышенной пожароопасности. Можно, конечно, выбрать базу отдыха, но если свободного времени не много, то лучше отправиться в места, где можно отдохнуть и сделать действительно красивые снимки.

Парк Левобережный

Находится практически в центре города - на левом берегу Дона. Здесь есть все для комфортного отдыха: детская площадка, спортивная зона, удобная парковка и даже прокат велосипедов и гироскутеров. Несколько часов вполне можно провести весело и беззаботно.

Как вариант - центральный парк, парки Северного, которые находятся в отличном состоянии, и Александровская роща. Но это уже исходя из времени на дорогу и наличия автомобиля.

Щепкинский лес

На самом деле он незаслуженно обделен вниманием ростовчан. Это отличное место для продолжительной прогулки в тишине, где вы можете сделать миллион снимков. Плюс леса в расположении - он находится на северо-востоке Ростова-на-Дону, что в сторону Аксая.

Лес рукотворный, но деревья были посажены фактически сто лет назад, за это время он настолько разросся, что трудно разглядеть четкие посадки. Велосипедисты оценят крутые и протяженные подъемы и спуски, а любители посмотреть на воду - ручей и пруды. Только одна просьба - не сорите и не забывайте про противопожарный режим.

Александровский лес

Да, не центр Ростова, - придется ехать около часа (навигатор в помощь), но какая атмосфера! Если удастся, вполне можете сделать снимок с благородным оленем или фазаном, которых здесь разводят. Это не просто кусочек дикой природы у мегаполиса, но и особенная атмосфера спокойствия и умиротворения, рай для любителей экологического отдыха и прогулок. Вариантов провести время в лесхозе масса - от рыбалки до долгих прогулок и фотоохоты.

Старочеркасская

Ехать до станицы меньше часа, зато настроение себе поднимете на неделю вперед. Мало кто знает, что в прошлом году в станице заложили большой парк, очень похожий на Левобережный - есть комфортные лавочки, освещение, велосипедные дорожки. Ну и самое главное в станице - храмы и музейный комплекс, которые стоит посетить.

У вас есть свой вариант? Пишите в комментариях!

КОНКРЕТНО

Что обязательно надо взять с собой на природу: * Репелленты от комаров и клещей. Эти средства просто обязательны на прогулке, иначе о комфортном отдыхе лучше позабыть. * Небольшую аптечку, куда сложить препараты, которые вы используете при отравлении, от аллергии, ну и для обработки травм. На природе всякое бывает, лучше обезопаситься. *Пакеты для мусора, чтобы затем выбросить его в контейнер, а не оставлять на земле.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, чтобы обезопасить себя и близких от клещей*

- Соблюдать правила защиты от присасывания клещей с помощью специальной одежды: надевать носки с плотной резинкой, брюки заправлять в сапоги, верхнюю часть одежды - в брюки, плотно застегивать манжеты рукавов, заправлять волосы под шапку или косынку.

- Применять для обработки одежды специальные акарицидные и репеллентные средства.

- Разбивать лагерь и устраивать пикники надо на сухих участках, нельзя садиться и ложиться на траву;

- После возвращения с отдыха на природе и снятия одежды тщательно осматривайте тело, волосы и вещи для обнаружения присосавшихся клещей;

- Проветривайте одежду, не заносите сразу в помещение цветы и ветки;

- Осматривайте домашних животных для обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей.

*По данным Роспотребнадзора РО

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