2019-07-19T14:37:41+03:00
Спорт

Матч «Ростов» — «Спартак» 20 июля 2019: городские автобусы будут развозить болельщиков до часа ночи

«Ростов» — «Спартак» 20 июля 2019: работа автобусов продлена для удобства зрителей матча
Илья БОГОМОЛОВ
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Клуб попробовал решить проблему болельщиков своими силами.Клуб попробовал решить проблему болельщиков своими силами.Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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20 июля в донской столице на стадионе «Ростов-Арена» состоится футбольный матч между клубами «Ростов» и «Спартак». Начало встречи - в 21:30.

Ранее ростовские болельщики обратились к руководству спортивной лиги с просьбой установить более ранее время для игр чемпионата, так как запланированные матчи стали почему-то начинаться после 9 часов вечера, что создало дискомфорт для зрителем. В итоге трибуны стали заполняться не полностью, и, чтобы как-то нивелировать эту проблему, руководство клуба предприняло собственные шаги - договорилось с городской администрацией об изменениях в работе автобусов.

- Несмотря на позднее время матча мы ожидаем увидеть более 30 тысяч болельщиков на трибунах нашего стадиона, - заявил президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц. - Для клуба важно, чтобы эти болельщики гарантированно смогли комфортно добраться домой после игры.

Итак, в день матча «Ростов» — «Спартак» время работы городского транспорта будет продлено до 1:00, сообщает пресс-служба клуба. Это касается автобусов № 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 16, 22, 26, 34, 42, 45, 47, 49, 51, 58, 60, 65, 67, 70, 71, 78, 80, 83, 90 и 99. В итоге на линии выйдут 68 дополнительных единиц транспорта.

Кроме того, для обеспечения комфортного отъезда со стадиона будет организована работа двух заказных маршрутов, отъезжающих с западной и восточной сторон «Ростов-Арены». Они будут работать с 23:30 до 1:30 с интервалом отправления 1-2 минуты.

Маршрут S1 будет курсировать от подземного пешеходного перехода с западной стороны стадиона в центр города до площади Гагарина, с остановками на улицах Большая Садовая и Максима Горького.

Маршрут S2 будет курсировать от восточного проезда стадиона до Октябрьской площади, с остановками на улицах 40-летия Победы, Вересаева и Шолохова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Александр Гацкан покидает ФК "Ростов", желая больше времени проводить на поле

Капитан и ветеран команды Александр Гацкан покинет "желто-синих" после предстоящего матча со "Спартаком" (20 июля). Еще совсем недавно пресс-служба донского клуба радостно сообщала, что 35-летний молдавский полузащитник продлил контракт на год, но за месяц ситуация кардинально изменилась. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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