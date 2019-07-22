Стало известно, какими объектами украсят Соборную площадь в Ростове-на-Дону

Власти Ростова опубликовали на сайте госзакупок электронный аукцион на приобретение и установку малых архитектурных форм для благоустройства Соборной площади. Согласно документации, там, где долгое время находилась автомобильная парковка, в будущем появятся цветы и деревья в больших бетонных горшках, а также скамейки с навесами. На все это город готов потратить 5 миллионов рублей. Самое интересное, что неопределенному пока еще подрядчику уже предоставили эскизы, как должны будут выглядеть объекты, которые предстоит установить на площади.

Один из них - сдвоенный теневой навес со скамейками, декоративными решетками и цветочниками. Предполагается, что растения, которые посадят в эти емкости, в будущем оплетут навесную конструкцию, сделав ее полностью зеленой. Таких объектов планируется установить восемь штук.

Комплекс «Теневой навес». Фото: zakupki.gov.ru

Вазон высотой около 85 сантиметров, окруженный составной скамьей. Без тенька, зато много места для сидения. Таких закупят аж 15 штук.

Комплекс «Круглый вазон шлифованный с скамьей по периметру». Фото: zakupki.gov.ru

А вот парковка для велосипедов, выполненная из бетонных блоков и металлических труб.

Парковка для велосипедов. Фото: zakupki.gov.ru

А еще город заказывает бетонные антипарковочные столбики высотой в 60 сантиметров, обычные скамьи, металлические урны с обшивкой из древесины и малые цветочники. Последние будут стоять не только возле лавочек, но и вокруг памятника Димитрию Ростовскому.

Остальные элементы благоустройства. Фото: zakupki.gov.ru

Подрядчика, который предоставит и установит всю эту красоту, определят 1 августа. Он должен будет выполнить все необходимые работы за 10 дней и дать гарантию - один год.

Напомним, ранее губернатор Ростовской области заявил, что реконструкция Соборной площади завершится до 1 октября. Близится к концу и реставрация собора.

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В администрации пояснили, что площадь ждет кардинальное преображение. Она станет большой пешеходной зоной и местом отдыха. Там, где сейчас ограждение, появятся уличная мебель и зелень. Причем обещают полное концептуальное изменение. Обновленная площадь должна органично вписаться в реконструированную часть Соборного переулка. (подробности)