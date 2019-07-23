О мусоре, Темернике и выборах градоначальника Ростова-на-Дону: Василий Голубев ответил на самые проблемные вопросы

23 июля губернатор Ростовской области встретился с руководителями ведущих СМИ региона. Василий Голубев рассказал журналистам, что по итогам первого полугодия 2019-го экономика Дона сохранила положительные тенденции. Индекс промышленного производства составил 101,6%, жилищного строительства – 110%, в розничной торговле наблюдается небольшой рост оборота - на 1,7%, в общественном питании – на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале отмечен рост внешнеторгового оборота Ростовской области – на 0,7%, в том числе экспорта - на 9,2%.

Отвечая на вопросы журналистов, губернатор высказал свое мнение по ряду острых тем. Далее приводим его слова.

О МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ

Люди не верят, что новые полигоны будут соответствовать экологическим нормам. Им кажется, что все будет также: свалка мусора, кружащие над ней птицы, грузовики с неучтенными отходами и так далее. Только реализация проекта на практике докажет людям, что все может быть хорошо. Есть же положительная практика в мире. И у нас она, я надеюсь, тоже будет. Все начинается с того, как заключены договоры на вывоз мусора. Сегодня они у нас заключены с 75% населения, а значит 25% - это те несанкционированные свалки, которые мы постоянно обнаруживаем. Нам некуда деваться, просто нужно продолжать этот процесс, чтобы область в итоге стала чистой.

Мы часто говорим о том, что региональный оператор не до конца выполняет свою функцию. А я и не верил, что это будет происходить в течение первого года. Почему мы не говорим о том, что эти компании дополнительно привлекли миллиард рублей, купили 580 единиц техники? А ведь им надо еще купить 43,7 тысячи новых контейнеров, чтобы добиться нужного результата.

Если мы с вами не дойдем до глубокой переработки мусора и его сортировки, то постоянно будем сталкиваться с проблемой размещения полигонов. Приведу пример по Ростову. Там запретили строить, здесь запретили, и получается следующая ситуация: если мы сейчас будем искать какое-то другое место, то тариф на вывоз мусора для ростовчан увеличится кратно! Этот вопрос сейчас находится на постоянном контроле.

На встрече присутствовали руководители ведущих СМИ Ростова и области.Фото: Правительство РО

ТЕМЕРНИК МОЖЕТ СТАТЬ ИЗЮМИНКОЙ РОСТОВА

Как и левый берег Дона Темерник может стать изюминкой Ростова. Для меня эта тема - показатель того, работают ли чиновники на будущее, или решают только сиюминутные задачи в виде очистки русла.

Однажды один из руководителей, выступая, заявил, что мы через 10 лет приведем Темерник в порядок. Я ответил: "Ребята, не беритесь за эту работу - у вас ничего не получится. Через 10 лет все, что вы сделали сейчас, снова придет в негодность. Сто с лишним стоков в эту реку, которые вы обнаружили, будут делать свое дело".

И я к теме Темерника обязательно вернусь в этом году, так как дельные предложения до меня так и не дошли. Я рассмотрю вопрос о присвоении о присвоении этой реке статуса охраняемой природной территории, послушаю, чего боятся чиновники минприроды. Этой темой придется заниматься чаще и больше, но игра стоит свеч.

Берега реки Темерник не раз обещали превратить в один большой парк.Фото: Оксана АРТЕМОВА

НОВЫЙ СИТИ-МЕНЕДЖЕР РОСТОВА

В администрации города появились и продолжают появляться новые лица, идет кадровая работа. Я еще не определился с кандидатурой, которую я поддержу, у меня есть еще некоторое время для этого. Решение все равно будут принимать депутаты Гордумы, но моя позиция тоже будет очень активной, потому что Ростов - важнейшая составляющая нашего региона по всем направлениям. Люди, которые здесь живут, хотят динамики, перемен.

В любом случае, руководству города все время нужно "ходить по земле". Нужно, чтобы Ростов постоянно развивался, менялся, а не так, как к чемпионату сделали красивую территорию, а потом все засохло. Как и для любого муниципалитета, здесь важна конкретика: реакция власти на проблемы, мгновенное принятие мер, взаимодействие с людьми. Если приоритетом власти является общение с жителями, то она может стать эффективной. Поэтому для меня очень важно, что все желающие пойти на конкурс градоначальника доказали свою способность быть вместе с ростовчанами.

По поводу прямых выборов главы администрации повторюсь, что для этого мероприятия нужно дополнительно изыскивать 120 миллионов рублей, а это целый детский сад. И вот еще что: некоторое время назад мне приходилось удалять с должности некоторых руководителей муниципальных образований за невыполнение задачи, и скажу вам, что при схеме прямых выборов этот процесс длится до двух лет. А на конкурсной основе это можно сделать за несколько дней.

Можно продолжать эту тему и вспоминать, что когда-то мы спрашивали у жителей, кого они они хотят видеть мэром. Сегодня у жителей Ростовской области есть возможность спрашивать с губернатора, и я готов отвечать за любые возникающие проблемы. И регулярно спрашиваю у населения о соответствии того или иного чиновника его должности.

"НОВЫЕ" ТЕРРИТОРИИ РОСТОВА

По поводу старого аэропорта планы не изменились - там должна быть комплексная застройка, комфортный микрорайон со зданиями не выше 12 этажей и зонами отдыха. Мы рассматриваем поступающие предложения, изучаем их соответствие масштабному инвестиционному проекту. Если инвестор готов будет реализовать эту идею, мы должны двигаться. У нас есть задача к концу этого года определиться с подходами к освоению этой территории.

Согласно одному из проектов, взлетная полоса старого аэропорта должна превратится в большой бульвар.Фото: Оксана АРТЕМОВА

По поводу Театрального спуска повторяю: место, где случился пожар, не будет застроено никакими многоэтажками. Там должен появиться спуск к продолженной набережной, и мы над этим работаем. Еще на одном расположенном там участке появится детский сад.

На левом берегу Дона у нас будут развиваться спортивная и культурная инфраструктура. И не исключаю, что в этой части города может быть и жилищное строительство - там есть пара подходящих участков. Один находится на развилке, когда поворачиваете с Левобережной налево, второй - чуть-чуть не доезжая до Тачанки.

ТАГАНРОГ МОЖЕТ СТАТЬ РЕЗЕРВНЫМ АЭРОПОРТОМ РОСТОВА

Внутрирегиональная авиация - это та тема, к которой мы точно вернемся, она очень денежная. Вопрос о дополнительном аэропорта в Таганроге мы продолжаем обсуждать. Там в любом случае нужно построить пассажирский терминал, который смог бы пропускать 80 человек в час. Я считаю, что Таганрог потенциально может быть резервным аэропортом Ростова.

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ НА ПОСТУ ГУБЕРНАТОРА

Постоянно задаю себе этот вопрос, но что-то одно назвать сложно...

Многие бывшие чиновники отговаривали меня заниматься газификацией восточных районов. Говорили, что это невозможно. Я отвечал, что это реально. И получилось. Мне говорили некоторое время назад, что мы пять лет провозимся со строительством Тарасовского моста. Так как его уже дважды обещали, но не выполнили. Через три года этот мост появился. День в день от запланированного срока.

Мне говорили: не надо строить новую дорогу до Азова - это стройка на пять лет. Нет, построили за 2,5 года. Мне говорили: не нужно никакого всеобуча по шахматам и по плаванию вводить - это какая-то фигня. У нас количество детей, занимающихся шахматами увеличилось на 20%.

Открытие новой трассы "Ростов - Азов".Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Я сегодня могу в каждом районе показать, что там поменялось. А самое главное, что Ростовская область по прежнему сохраняет динамику развития.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Цена проезда в общественном транспорте Ростова-на-Дону увеличится до 26 рублей

Об этом журналистам рассказал донской губернатор Василий Голубев. Увеличение цены запланировано на 1 августа. Трамваи и троллейбусы не подорожают - остаются по 17 рублей. (подробнее)