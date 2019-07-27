Работали по наводке: задержаны трое налетчиков, отобравших миллион у ростовчанина

В Ростове-на-Дону задержали грабителей, которые напали на менеджера фирмы, несшего сумку с миллионом рублей. Напомним, преступление произошло днем, 23 июля, на улице Добровольского. Как рассказал "КП" источник в правоохранительных органах, 36-летний мужчина вышел с деньгами от нотариуса после совершения сделки по продаже квартиры и направился к своей машине, припаркованной неподалеку. Когда ростовчанин сел в автомобиль, к нему подошли трое молодых людей: двое схватили жертву за шею и голову, а третий направил на мужчину пистолет и потребовал отдать деньги. Забрав сумку, налетчики скрылись.

Мобилизованные силы полиции и СОБРа смогли задержать всех троих в течение трех дней.

- Члены банды скрывались в разных уголках Ростовской области, - передает источник "КП". - У всех троих имеется богатый "послужной список". Ранее они отбывали наказания за кражи, грабежи, мошенничества, угоны, назеконный оборот наркотиков и другие преступления. В результате проведенных операций, у подозреваемых изъяты оружие, наркотики, а также большая часть похищенной суммы.

Установлено, что налетчики работали по наводке. Сейчас правоохранители проверяют членов банды на причастность к другим преступлениям. Но даже если к разбойному нападению ничего не прибавится, молодым людям все равно грозит более 8 лет лишения свободы.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

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