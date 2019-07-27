2019-07-26T20:40:22+03:00
Происшествия

Работали по наводке: задержаны трое налетчиков, отобравших миллион у ростовчанина

Преступники скрывались в разных уголках Ростовской области
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
У задержанных оказался богатый список преступлений.У задержанных оказался богатый список преступлений.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону задержали грабителей, которые напали на менеджера фирмы, несшего сумку с миллионом рублей. Напомним, преступление произошло днем, 23 июля, на улице Добровольского. Как рассказал "КП" источник в правоохранительных органах, 36-летний мужчина вышел с деньгами от нотариуса после совершения сделки по продаже квартиры и направился к своей машине, припаркованной неподалеку. Когда ростовчанин сел в автомобиль, к нему подошли трое молодых людей: двое схватили жертву за шею и голову, а третий направил на мужчину пистолет и потребовал отдать деньги. Забрав сумку, налетчики скрылись.

Мобилизованные силы полиции и СОБРа смогли задержать всех троих в течение трех дней.

- Члены банды скрывались в разных уголках Ростовской области, - передает источник "КП". - У всех троих имеется богатый "послужной список". Ранее они отбывали наказания за кражи, грабежи, мошенничества, угоны, назеконный оборот наркотиков и другие преступления. В результате проведенных операций, у подозреваемых изъяты оружие, наркотики, а также большая часть похищенной суммы.

Установлено, что налетчики работали по наводке. Сейчас правоохранители проверяют членов банды на причастность к другим преступлениям. Но даже если к разбойному нападению ничего не прибавится, молодым людям все равно грозит более 8 лет лишения свободы.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Ростове-на-Дону грабители напали на машину инкассаторов: один человек ранен

Грабителям удалось ранить одного из инкассаторов. Судя по фото автомобиля, появившемуся в сети, в машину было выпущено почти два десятка пуль. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Баста вступился за горящие леса Сибири
Донская пловчиха Юлия Ефимова в шестой раз стала чемпионкой мира
В Ростове-на-Дону полицейские задержали мужчину, который украл деньги из аптеки
В Ростове-на-Дону разбили стекло в авто, чтобы украсть регистратор
Хейтеры раскритиковали супругов Тарасовых за публичный поцелуй
В Ростовской области пенсионерам выплатили больше ста миллиардов рублей за полгода
«Ростелеком» в Ростове-на-Дону запускает проект «Цифровое образование»
«Миссис Россия» Полина Диброва пристыдила подписчиков за критику ее голой спины в присутствии детей
«Мисс Россия» Татьяна Котова сравнила себя с Кристиной Агилерой и Дженнифер Лопес
«Я хочу жениться»: Фанаты в восторге от глубины декольте, которое продемонстрировала «Мисс Интерконтиненталь»
«Безупречная женщина»: «Мисс Россия» Алина Санько снова удивила поклонником выбором наряда
В Миллерове к трем годам приговорили застройщика, который похитил бюджетные деньги на возведение домов для сирот
В Ростовской области на аварийных домах появятся правильные таблички
В водоемах Ростова-на-Дону утонули десять человек
В Ростове-на-Дону по телефону «горячей линии» расскажут о сроках годности фруктов и овощей
Ростовские таможенники накрыли контрабанду запчастей для мобильников
В Ростове-на-Дону «первую милю» линейного парка вдоль берегов Темерника обещают создать в следующем году
В Таганрогском заливе спасли рыбака, который едва не утонул на сдувшейся лодке
В Ростовской области задержали контрабандистов при попытке вывезти на Украину редкую коллекцию почтовых марок
В Ростовской области трое парней изнасиловали пенсионерку
В ростовской области спалили 40 тонн дикой конопли
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело на прокатчицу, у которой от голода пали две лошади
В Ростовской области пенсионерка дала отпор грабителю
День ВМФ в 2019 году в Таганроге: программа мероприятий, дата празднования