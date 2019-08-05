«Кто еще зашел ради комментариев?»: Эпатажная экс-участница «Дома-2» Мексика выложила снимок с разбитыми коленками

Какие ассоциации вызывают продранные коленки? Последствие неудачного падения при отсутствии защиты, к примеру, во время катания на роликах, верно? А если речь идет о красивой, яркой и, пожалуй, эпатажной девушке, которая выставляет достаточно откровенные снимки?

Экс-участница «Дома-2» Марина Черкасова из Ростова-на-Дону всего лишь хотела поделиться маленькой трагедией и болью, а в результате хоть Инстаграм закрывай - налетели хейтеры, как ночные бабочки на свет, стали намекать на легкомыслие Мексики.

- Норм на коленках постояла, - понеслось в комментариях.

ms.mexika Какая же прекрасная ***йня на улице творится. Обожаю лето,не зря это моё любимое время года)

Некоторые вовсе признались, что увидев в ленте снимки коленок и татуировок (то есть опознав Мексику) зашли, дабы насладиться комментариями. Стоит отметить, что нашлись подписчики, которые выступили в защиту красотки (авторские пунктуация и орфография сохранены): «Столько мерзких комментариев, впрочем каждый думает в меру своей распущенности, тут оно и видно, что куча недалеких людей и много завистливых», «Какие вы злые!», «Люди, зачем вы здесь, если так Мексику не любите?!».

ms.mexika Девочки поделитесь советами , как правильно набрать формы?

Напомним, на Марину Мексику обратили внимание после ее двухмесячного участия в скандальном шоу «Дом-2», потом она стала инста-дивой. Сейчас у нее около 600 тысяч подписчиков, с которыми красотка делится подробностями о личной жизни и пластических операциях.

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Красотка и скандалистка Mexika, она же - бывшая участница «Дома-2» - научилась эпатировать публику. Казалось бы, все привыкли к ее страсти по изменению внешности, но нет... Гнев и негатив полился после очередной публикации снимка ростовчанки в Инстаграм. Казалось бы, ничего откровенного, но комментарии не заставили себя ждать (подробности)

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«Мексика, ты такая стильная!»: Как выглядит скандалистка из «Дома-2» Марина Черкасова после операций

Марина Мексика не только бывшая участница «Дома-2» и «Инстаграмщицы» («Пятница»). Она активная блогерша. Девушка регулярно публикует в своем Инстаграме различные луки и делится подробностями проведения пластических операций, чем, естественно, вызывает массу эмоциональных комментариев. Одним не нравятся татуировки, другие - в восторге. Некоторые за естественную красоту, но есть и фолловеры с прямо противоположным мнением (подробности)