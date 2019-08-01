«Как наесть попу?»: Экс-участница «Дома-2» Марина Мексика, сделавшая пластику лица, теперь недовольна фигурой

Инста-дива Марина Черкасова из Ростова-на-Дону, она же бывшая участница телевизионных проектов «Дом-2» и «Инстаграмщицы», вновь в мыслях о своей внешности. Девушка никак не может остановиться в стремлении к совершенству, хотя направление на своем пути все-таки скорректировала. После четвертой ринопластики и добром десятке татух она задумалась о своей фигуре.

- Заниматься я то занимаюсь и питаюсь тоже правильно, но по ходу через чур правильное питание ни как не влияет на рост мяса в задница, - написала красотка (здесь и далее авторский стиль и пунктуация сохранены). - Как правильно наесть попу?

ms.mexika Моя жизнь одно сплошное приключение

Реакция последовала незамедлительно, причем, хейтеры, которые регулярно критикуют Мексику за пластику, тату, одежду и поведение, на этот раз дружно сделали вид, что не заметили пост с просьбой о помощи. В комментариях посыпались советы экспертов, в том числе диванных, вперемежку с теми, кто просто ехидничал: «Нужно кушать кашку и приговаривать: "Жопка расти!», «Фаст-фуд уже предлагали?», «Зачем,у тебя и так всё круто», «Вонючку хватит показывать!», «Так то норм фигура конечно.. но вот живот такой не люблю. У старушек сухих, или старичков на пляже такие животы все жилки видно сразу под кожей»,

«Побольше овсянки! Я на овсянке набрала массу, и правильную массу! До овсянки ничего не помогало. Работает», «С тем же вопросом мучаюсь, тренер сказал наедать макаронами твердых сортов».

ms.mexika Девочки поделитесь советами , как правильно набрать формы?

Напомним, на Марину Мексику обратили внимание после ее двухмесячного участия в скандальном шоу «Дом-2», потом она стала инста-дивой. Сейчас у нее около 600 тысяч подписчиков, с которыми красотка делится подробностями о личной жизни и пластических операциях. Как-то она призналась, что несколько трусила появляться на глаза бабушке, так как та могла ее не признать с новыми грудью, носом и губами, но встреча родственников прошла спокойно, без воспитательных тумаков.

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Марина Мексика не только бывшая участница «Дома-2» и «Инстаграмщицы» («Пятница»). Она активная блогерша. Девушка регулярно публикует в своем Инстаграме различные луки и делится подробностями проведения пластических операций, чем, естественно, вызывает массу эмоциональных комментариев. Одним не нравятся татуировки, другие - в восторге. Некоторые за естественную красоту, но есть и фолловеры с прямо противоположным мнением (подробности)