Ростовские поисковики обнаружили секретные бункеры солдат Вермахта, построенные свыше 70 лет назад

Донские поисковики наткнулись на подземный тоннель, в котором прятались немцы во время войны, при разведывательной экспедиции у границы с Украиной. Именно здесь в далеком 1943 году проходила оборонительная линия захватчиков «Миус-фронт», никак не хотевших сдавать свои позиции. Вермахт кидал сюда лучшие силы и технику, но советские солдаты со второй попытки сделали казалось бы невозможное - прорвали защиту, тем самым кардинально переломив ход войны.

Добровольцы догадывались, что глубоко под землей может находиться достаточно большой бункер, работу начали сразу после того, как хлеборобы убрали пшеницу (укрытие нашли в поле), а оказалось, что там целая система. Не подземный город, но нечто похожее.

- Секретное подземное укрытие солдат Вермахта раскопали на глубине двух с половиной метров, - рассказал Андрей Кудряков, лидер поискового движения «Миус-фронт». - Такие использовались на немцами как бомбоубежища во время обстрела. Иногда это целые подземные галереи, заминированные и полные сюрпризов. Время в них остановилось в августе 1943 (именно тогда наши начали наступление, выбив врага с донской земли).

mius_front На глубине 2,5 метра поисковики движения "Миус-фронт" нашли секретное подземное укрытие солдат Вермахта

У входа в подземное укрытие лежал шлем немецкого пехотинца. По всей видимости каска была брошена при отступлении. На данный момент раскопали десять метров тоннеля. Нашли бутылки (немцы, пережидая обстрел, пили алкоголь), консервные банки (шпроты) и даже брошенный жетон, который поможет установить личность солдата. На нем есть данные о том, что пехотинец, скрывавшийся в этом убежище, был пулеметчиком. Но это еще не все.

Укрытие находится на глубине двух с половиной метров. Фото: "Миус-фронт"

- Совершенно случайно обнаружили на глубине трех метров еще одно подземное укрытие, - рассказали добровольцы. - Судя по всему, оно огромное. В нем мог укрываться не один десяток немецких солдат. На данный момент укрытие пока не исследовано, только начинаем, спешка тут враг, так как возможны «сюрпризы» в виде мин, которые в таком укрытии отлично сохраняются. Но, уверены, самое интересное впереди.

Поисковики говорят, что впервые о системе подземных коммуникаций немцев узнали от ветеранов войны. Участники боевых действий на «Миус-фронте» вспоминали, что после сильных бомбовых ударов и артобстрелов вставали в атаку, а немцы, которые никак не могли выжить, неожиданно выскакивали из под земли. Оказалось, что немцы создали целую галерею подземных укрытий, что помогало им выжить и оказывать сопротивление. Как оказалось, бункеры для укрытий из оцинкованной стали везли с севера Германии, по сути - через всю Европу. Настолько важно было для немцев удержать оборонительную линию.

mius_front Ростовские поисковики обнаружили подземные секретные бункеры солдат Вермахта

Теперь перед поисковиками две задачи - раскрыть систему подземных коммуникаций (хотя бы на этом участке) и перевезти часть тоннелей в музей, чтобы максимально воссоздать картину сражений и подвига, который совершили советские солдаты.

mius_front На глубине 3 метров нашли ещё одно укрытие немцев

НАША СПРАВКА

"Миус-фронт" - оборонительный рубеж вермахта во время Великой Отечественной войны, который был создан в декабре 1941 года. Основная линия обороны начиналась у побережья Азовского моря к востоку от Таганрога, затем проходила по реке Миус, что и дало название. Советские войска дважды пытались прорвать рубеж: с декабря 1941 по июль 1942 года, и с февраля по август 1943 года. Им это удалось лишь в августе 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции. По некоторым данным, общие потери Красной армии на Миус-фронте составили около 150 тысяч человек.

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