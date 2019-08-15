Акклиматизация: Как помочь организму при перелете и на отдыхе

Лето - время отпусков. Хотя оказаться в любое время года в жарком Египте или Таиланде для жителей Ростовской области уже не составляет труда - была бы возможность. О том, как легче перенести дальний перелет и акклиматизацию, мы поговорили с главным специалистом по психиатрии министерства здравоохранения региона Сергеем Выгонским.

В советское время многие приезжали в санаторий на Черное море или в Кавминводы, то им давалось не менее семи дней для того, чтобы привыкнуть к новому температурному режиму.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О СМЕНЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА

- В наше время распространилось большое количество туристических поездок, связанных с длительными перелетами, которые могут продолжаться от шести до 12 часов, - начал беседу Сергей Иванович. - И мы, действительно, сталкиваемся с тем, что существует множество временных поясов, которые резко удлиняют и изменяют восприятие человека во времени. И тогда, естественно, возникает вопрос: а что же со всем этим делать? На самом деле ситуация следующая. Конечно же, надо учитывать то, что у нас Земля движется в определенном направлении. И если человек летит против хода Земли, то у него время добавляется, если по ходу, то уменьшается. Важно как можно лучше воспринять новое время, которое образовалось после смены часовых поясов.

Главный специалист по психиатрии министерства здравоохранения региона Сергей Выгонский. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.

- Акклиматизация - это стресс для организма?

- Да, безусловно. К ней приводит смена климатических поясов. Могу привести простой пример в пределах России. Не так давно у нас были представители медицинской организации из Санкт-Петербурга. На тот момент там было плюс 15 градусов. А когда они прилетели в Ростов-на-Дону, то за окном царило плюс 32 градуса. То есть люди в два раза поменяли свой температурный режим. Помочь пережить адаптацию им помогли автомобиль с климат-контролем и номер с кондиционером. И только к концу второго - началу третьего дня питерцы почувствовали себя лучше и начали температурно принимать ситуацию, как положено. Но в начале был стресс, связанный с резкой переменой температурного режима.

- Сколько по времени может длиться акклиматизация?

- До недели. Например, когда в советское время многие приезжали в санаторий на Черное море или в Кавминводы, то им давалось не менее семи дней для того, чтобы привыкнуть к новому температурному режиму. Сейчас же время на подобные вещи резко сократилось: в отпуск едут на неделю - максимум две. Поэтому многие пытаются использовать время на полную катушку, а чтобы помочь организму - дополнительные приемы и упражнения. Они позволяют быстрее привыкнуть к новым природным реалиям.

Полет может продолжаться от четырех часов - это, скажем, в Египет и 12 часов в страны ИндокитаяФото: Евгения ГУСЕВА

О РАССЛАБЛЕНИИ

- Какие, например?

- Нужно обязательно себя расслабить, подготовить ко сну, воспринять новый ритм Земли, природы и нового места. Так, если человек владеет какими-то навыками самоорганизации, то для него будет иметь смысл провести сеансы аутотренинга. Также он может использовать более простые вещи: час-полтора полежать, расслабиться и о чем-то помечтать. Это могут быть хорошие события из прошлой жизни, которые его впечатлили. Они также могут иметь эстетическую окраску - например, виды природы: то, что настраивает на что-то вечное.

- Есть что-то еще?

- Кроме этого, можно выполнять легкие физические упражнения. Но они не должны носить интенсивный характер, поскольку в противном случае могут только усугубить ситуацию. Также могут использоваться приемы, которые отчасти напоминают физиопроцедуры, - теплая ванна или то, что является физиологичным и повседневным, что может расслабить человека физически. Все это, безусловно, будет способствовать его адаптации и тому, как он будет себя чувствовать после длительного перелета.

- Если в первые дни на отдыхе клонит в сон, а так хочется все успеть - как быть?

- Акклиматизация может проявляться и сонным состоянием. Как врач я считаю, что надо идти на поводу у своих ритмических и биологических потребностей, в меньшей степени думая об экономических. Если человек будет следовать своим биоритмам, то получит максимум от поездки. Если пойдет против сезонного и температурного ритма, есть вероятность того, что сбоев в работе организма будет гораздо больше. Необязательно сидеть в море всю неделю, можно ограничиться тремя-четырьмя днями купания. И если хочется спать, то нужно спать.

Важно правильно себя занять - поспать, помедитировать, почитать книгу и газету.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О ДЕТЯХ И САМОЛЕТЕ

- Акклиматизация у взрослых и детей как-то отличается?

- Дети более гибче и непосредственнее в выражении своего состояния. Понятно, что взрослый будет до последнего держаться и не показывать его. А дети, напротив, будут плакать, требовать и капризничать. Если ребенок ведет себя таким образом, то надо понять, чего он хочет - спать или внимания. На самом деле есть немало вопросов, по которым дети капризничают.

Конечно, мы понимаем, что взрослым, прилетев на новое место, хочется погулять или посидеть за столом. Но в данном случае необходимо отключиться от своих потребностей, желаний и реакций на новое место, обратиться к своему ребенку и дать ему то, что он хочет. Например, малыш может поспать два-три часа, зато потом гораздо лучше приспособиться к новым условиям.

- Как вести себя в самолете?

- В наше время, как мы знаем, полет может продолжаться от четырех часов - это, скажем, в Египет и 12 часов в страны Индокитая. И здесь важен следующий момент. Человеку достаточно тяжело находиться в замкнутом пространстве длительное время. Поэтому важно правильно себя занять - поспать, помедитировать, почитать книгу, послушать музыку, поиграть в какие-то игры в телефоне, даже начать делать какие-то записи или попробовать писать короткие рассказы. Но провести это время надо как-то с пользой для себя. И тогда перелет пройдет гораздо проще и легче. Кстати, общение для многих людей - мощный фактор не только для адаптации, но и ощущение полноты и интереса к этой жизни. Просто важно найти занятие, которое может помочь расслабиться, переключиться и легче перенести длительный перелет.

Важно найти занятие, которое может помочь расслабиться, переключиться и легче перенести длительный перелет.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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