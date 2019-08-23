Виктория Лопырев призналась подписчикам, что ради большой груди ела три порции капусты

Стильная красавица из Ростова-на-Дону (она же посол ЧМ-2018 от родного города и телеведущая), известная своей иронией, на этот раз себе не изменила.

- Грудь или попа? - с такого интригующего сочетания слов Виктория начала новый пост. - Казалось бы, что ответить на этот дурацкий вопрос практически невозможно, так как наличие и той, и другой части тела - весьма желательно (здесь ставим много смайликов — автр), но статистика говорит о другом: ответ на него часто зависит от географии. Мне с моим 3-м всегда казалось, что важнее грудь (мне так казалось со времен школы, когда почти у всех одноклассниц она уже выросла, а я подходила к маме и спрашивала: когда даже, доедая третью порцию салата из капусты). Но, например, в Южной Америке, Ближнем Востоке или в Африке со мной бы точно не согласились...

lopyrevavika - Грудь или попа?

В комментариях начался огонь, буря эмоций и юмора! Фолловеры оценили задорный тон и тут же начали строчить ответы (авторский стиль и пунктуация сохранены): «Есть грудь - нет попы, есть попа - нет груди, красивая, но нет груди, ни попы; красивая с грудью и попой - обязательно в голове снаряд», «Чем выше интеллект мужчины, тем меньше он обращает внимание на внешнюю мишуру», «Подкаченная и красивая попа - это огонь», «Если на лицо страшная то никакая хорошая грудь, попа, ноги не спасут», «А я кстати всегда думал что у вас силиконовая грудь», «Однозначно грудь! Куда ж без них.. шариков тооо любимых».

lopyrevavika А давайте честно, что вам откровенно во мне не нравится? Понеслась V

Напомним, сейчас Виктория находится в Турции, куда поехала вместе с возлюбленным и друзьями. Судя по всему, отдых проходит отлично, у красавицы прекрасное настроение, она часто отвечает на вопросы в инстаграме и постит снимки в бикини.

lopyrevavika Как выглядеть, во что одеваться - личное дело каждого. Но в основе отношений между полами всегда лежит сексуальная привлекательность, так устроено природой.

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