2019-09-02T18:19:53+03:00
Общество

Отрастил усы и переоделся: появились снимки убийцы, сбежавшего из колонии Новочеркасска

Александр Гросс попал на камеры наблюдения, находясь в 10 километрах от Ростова [фото]
Ирина ПОТЕРЯ
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Гросс попал на камеру наблюдения продуктового магазинаГросс попал на камеру наблюдения продуктового магазинаФото: ГУФСИН по РО
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Сбежавший неделю назад из колонии Новочеркасска заключенный Александр Гросс прячется под Ростовом. Он попал на камеры наблюдения, когда шел по улице. Похоже, что мужчина раздобыл новую одежду и изменил внешность - отрастил или приклеил усы.

- По имеющейся информации, Александр Гросс скрывается на территории Аксайского района, - рассказали в ГУФСИН по Ростовской области. - Одет в синие шорты, футболку в черно-синюю полоску и черные сланцы. Может искать временную работу разнорабочего на сельскохозяйственных объектах. Возможный способ передвижения – на попутных автомобилях.

Напомним, он сбежал из колонии-поселения около трех часов ночи 25 августа. Как оказалось, оставшись без надзора, 44-летний Александр Гросс открутил крепежи и отогнул металлический лист забора. Сотрудники кинулись во время переклички. Александр Гросс - безо всякого преувеличения особо опасный преступник. Он рецидивист - сидел за угон и кражу, а в 2005 году совершил убийство женщины и едва не угробил трехлетнего ребенка.

Александр Гросс Фото: ГУФСИН по РО

Александр ГроссФото: ГУФСИН по РО

- Все случилось в Киселовке, - рассказали односельчане сбежавшего преступника. - Он был пьян, убил молодую женщину, над которой издевался, на дереве подвесил ее трехлетнего сына, но мальчик выжил — ветка обломилась. Осудили его на 17 лет. После случившегося мама убитой уехала из села, а родители Гросса все также живут в селе. Они старенькие, насколько известно, общались с сыном очень редко.

Отсидев большую часть срока, Александр Гросс обратился с ходатайством об изменении режима. Вел он себя хорошо, характеризовался положительно, потому в 2018 году по решению суда его перевели в поселение. Летом Гросс попался на хранении телефона, потому ему опять изменили режим отбывания — должны были вернуть в колонию строгого режима. Накануне перевода он и ударился в бега.

Сбежавший преступник обосновался в Аксайском районе Фото: ГУФСИН по РО

Сбежавший преступник обосновался в Аксайском районеФото: ГУФСИН по РО

ВНИМАНИЕ!

В случае получения информации о возможном местонахождении Александра Гросса, просьба сообщать по телефонам:

- дежурная часть ГУФСИН России по Ростовской области: 8(863) 2498-210;

- отдел розыска ГУФСИН России по Ростовской области: 8(863) 2498-288, 8(863) 2498-257, 89298133386.

- 02 или в ближайшее отделение полиции.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Новочеркасске возбудили уголовное дело на сотрудников колонии, из которой сбежал осужденный за убийство

Региональный следком распространил официальное сообщение о возбуждении уголовного дела после побега заключенного из исправительной колонии. В случившемся усмотрели халатность должностных лиц службы исполнения наказания (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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