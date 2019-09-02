Отрастил усы и переоделся: появились снимки убийцы, сбежавшего из колонии Новочеркасска

Сбежавший неделю назад из колонии Новочеркасска заключенный Александр Гросс прячется под Ростовом. Он попал на камеры наблюдения, когда шел по улице. Похоже, что мужчина раздобыл новую одежду и изменил внешность - отрастил или приклеил усы.

- По имеющейся информации, Александр Гросс скрывается на территории Аксайского района, - рассказали в ГУФСИН по Ростовской области. - Одет в синие шорты, футболку в черно-синюю полоску и черные сланцы. Может искать временную работу разнорабочего на сельскохозяйственных объектах. Возможный способ передвижения – на попутных автомобилях.

Напомним, он сбежал из колонии-поселения около трех часов ночи 25 августа. Как оказалось, оставшись без надзора, 44-летний Александр Гросс открутил крепежи и отогнул металлический лист забора. Сотрудники кинулись во время переклички. Александр Гросс - безо всякого преувеличения особо опасный преступник. Он рецидивист - сидел за угон и кражу, а в 2005 году совершил убийство женщины и едва не угробил трехлетнего ребенка.

Александр ГроссФото: ГУФСИН по РО

- Все случилось в Киселовке, - рассказали односельчане сбежавшего преступника. - Он был пьян, убил молодую женщину, над которой издевался, на дереве подвесил ее трехлетнего сына, но мальчик выжил — ветка обломилась. Осудили его на 17 лет. После случившегося мама убитой уехала из села, а родители Гросса все также живут в селе. Они старенькие, насколько известно, общались с сыном очень редко.

Отсидев большую часть срока, Александр Гросс обратился с ходатайством об изменении режима. Вел он себя хорошо, характеризовался положительно, потому в 2018 году по решению суда его перевели в поселение. Летом Гросс попался на хранении телефона, потому ему опять изменили режим отбывания — должны были вернуть в колонию строгого режима. Накануне перевода он и ударился в бега.

Сбежавший преступник обосновался в Аксайском районеФото: ГУФСИН по РО

ВНИМАНИЕ!

В случае получения информации о возможном местонахождении Александра Гросса, просьба сообщать по телефонам:

- дежурная часть ГУФСИН России по Ростовской области: 8(863) 2498-210;

- отдел розыска ГУФСИН России по Ростовской области: 8(863) 2498-288, 8(863) 2498-257, 89298133386.

- 02 или в ближайшее отделение полиции.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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