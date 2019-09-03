2019-09-03T17:58:58+03:00
Общество

С днем рождения, Таня!: Десять самых сексуальных снимков «Мисс Россия» Татьяны Котовой

3 сентября красавица отмечает свой праздник
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
3 сентября красавица отмечает свой праздник. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.3 сентября красавица отмечает свой праздник. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
Изменить размер текста:

Умница, красавица, да еще и поет. Все это о ней: «Мисс Россия» Татьяна Котова отмечает свой очередной день рождения. О возрасте дам говорить в общем-то не прилично, но всем бы в 34 выглядеть как она!

kottovakottova
Уже вовсю идёт самое жаркое голосование года #maxim
31314 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Роскошные откровенные снимки белокурой красавицы не оставляют равнодушными ее подписчиков, армия из которых растет как на дрожжах. Только в Инстаграм их у нее более полумиллиона.

kottovakottova
Не надо плакать, если нет возможности купить себе платье от Шанель.
28691 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Сама же Татьяна отметилась в свой день рождения так.

- Я календарь переверну и снова ТРЕТЬЕ сентября, - вспомнила она слова известного шлягера Шуфутинского, а дальше подписала «Happy Birthday».

kottovakottova
А что нужно тебе, чтобы быстро проснуться?
27217 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кроме того, модель поблагодарила: «каждого и каждую, кто со мной все эти годы, кто вместе со мной радуется успехам».

- Благодаря людям, которые меня окружают, идеям и поступкам, которые каждый день приводят к мечтам и желаниям, я чувствую себя счастливой, порой даже самой счастливой, - призналась именинница. - Спасибо моим близким, друзьям, подругам и слушателям за ЛЮБОВЬ. Я знаю у нас впереди ещё много нового, неизведанного, творческого, мелодичного, взрывного.

kottovakottova
Делюсь своими свеженькими идеями подарков
21595 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Красотка призналась, что ее вдохновляет и наполняет карьера, реализация идей, путешествия, концерты и добрые люди.

Поздравления от фанатов не заставили себя долго ждать.

kottovakottova
Мы можем говорить многое и думать все, что угодно.
24563 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- С днем рожденья, вы прекрасны как спелая розочка, - написал один из них.

- Пусть счастье приумножается и теплыми лучиками согревает всех вокруг, с днем рождения Танюша, - тут же желает другой.

kottovakottova
Сегодня необычный день !
27600 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Были и такие комментарии: «Вы как всегда самая шикарная и красивая» и «Любви, позитива и счастья».

Напомним, сразу после победы в ростовском конкурсе красоты Татьяна Котова отправилась покорять столицу, получив первую корону на сцене «Мисс Россия».

kottovakottova
Одно из главных навыков, которым должна обладать девушка , по-моему мнению, это умение быстро забывать плохое.
25938 отметок «Нравится»143 комментариевInstagram

Почти сразу же после такого оглушительного успеха ее пригласили в популярное трио «ВИА Гра», но со временем девушка решила отправиться в сольное плавание. И сейчас в ее копилке несколько синглов, которые заслушивают до дыр ее поклонники.

kottovakottova
Почему-то многие думают, что любая девушка мечтает о красивом и богатом муже
33304 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Надо сказать, что внешность красавицы привлекает к ней не меньше, чем ее голос. Сексапильные снимки то и дело наводят смуту в рядах завистников.

kottovakottova
25 мая , весна! В стране последний звонок! Тут и фотку вон какую Мама прислала - с бантами и чёлкой
22064 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

При этом сама Татьяна достаточно снисходительно относится к таковым и не перестает радовать мужскую половину своей аудитории новой порцией кадров в нижнем белье и откровенных купальниках.

kottovakottova
Солнечного утро нам!
33089 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мисс Россия» Татьяна Котова: «Самое сложное в моей жизни - это выбрать фотографию для Инстаграма»

Есть ли жизнь после конкурсов красоты? Как стать обладательницей идеальной фигуры? И как делаются откровенные фото в стиле «ню»? Об этом и многом другом в студии радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89, 8 FM мы поговорили с Татьяной Котовой - обладательницей титула «Мисс Россия» и экс-солисткой группы «ВИА Гра», которая сейчас строит свою сольную карьеру. (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Хватит писать про толстые ноги и вес": Татьяна Котова ответила поклонникам, раскритиковавшим ее фото без трусиков

Нешуточные страсти разгорелись на странице «Мисс Россия» образца 2006 года Татьяны Котовой в Сети. В своем Инстаграм красавица поделилась весьма откровенным фото - без трусиков. Подписчики "Мисс Россия" разделились на два противоположных лагеря, а сама модель и певица резко ответила недоброжелателям [фото] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ростове-на-Дону выложили из свечей слово «Нет» в память о жертвах теракта в Беслане
В Ростове-на-Дону выложили из свечей слово «Нет» в память о жертвах теракта в Беслане
Экс-полицейский из Ростова-на-Дону предстанет перед судом за превышение должностных полномочий
Весы чуть не треснули: Полина Диброва испортила фигуру за лето
Экс-защитник «Локомотива» Николай Поярков стал игроком ФК «Ростов»
В Ростове-на-Дону пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
День трех девяток: в Ростовской области более 230 пар заключат брак
Капитан «Ростова» сыграет в сборной Исландии
В 1,5 раза увеличилось количество онлайн-взносов в ВТБ Пенсионный фонд
В Ростовской области погибла пятилетняя девочка, на которую упала бетонная плита
Ростов-на-Дону вошел в десятку городов с самыми алчными женщинами
Спасатели помогли двум парням, плывшим по Дону на самодельном плоту
Главный тренер ростовского футбольного клуба СКА Геннадий Степушкин ушел в отставку
Пассажир напал на стюардессу самолета Ростов-Владикавказ из-за замечания
В Константиновске во время пожара в конюшне спасли 31 лошадь
В Ростове-на-Дону начали проектировать вторую дорогу к Суворовскому