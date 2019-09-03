С днем рождения, Таня!: Десять самых сексуальных снимков «Мисс Россия» Татьяны Котовой

Умница, красавица, да еще и поет. Все это о ней: «Мисс Россия» Татьяна Котова отмечает свой очередной день рождения. О возрасте дам говорить в общем-то не прилично, но всем бы в 34 выглядеть как она!

kottova Уже вовсю идёт самое жаркое голосование года #maxim

Роскошные откровенные снимки белокурой красавицы не оставляют равнодушными ее подписчиков, армия из которых растет как на дрожжах. Только в Инстаграм их у нее более полумиллиона.

kottova Не надо плакать, если нет возможности купить себе платье от Шанель.

Сама же Татьяна отметилась в свой день рождения так.

- Я календарь переверну и снова ТРЕТЬЕ сентября, - вспомнила она слова известного шлягера Шуфутинского, а дальше подписала «Happy Birthday».

kottova А что нужно тебе, чтобы быстро проснуться?

Кроме того, модель поблагодарила: «каждого и каждую, кто со мной все эти годы, кто вместе со мной радуется успехам».

- Благодаря людям, которые меня окружают, идеям и поступкам, которые каждый день приводят к мечтам и желаниям, я чувствую себя счастливой, порой даже самой счастливой, - призналась именинница. - Спасибо моим близким, друзьям, подругам и слушателям за ЛЮБОВЬ. Я знаю у нас впереди ещё много нового, неизведанного, творческого, мелодичного, взрывного.

kottova Делюсь своими свеженькими идеями подарков

Красотка призналась, что ее вдохновляет и наполняет карьера, реализация идей, путешествия, концерты и добрые люди.

Поздравления от фанатов не заставили себя долго ждать.

kottova Мы можем говорить многое и думать все, что угодно.

- С днем рожденья, вы прекрасны как спелая розочка, - написал один из них.

- Пусть счастье приумножается и теплыми лучиками согревает всех вокруг, с днем рождения Танюша, - тут же желает другой.

kottova Сегодня необычный день !

Были и такие комментарии: «Вы как всегда самая шикарная и красивая» и «Любви, позитива и счастья».

Напомним, сразу после победы в ростовском конкурсе красоты Татьяна Котова отправилась покорять столицу, получив первую корону на сцене «Мисс Россия».

kottova Одно из главных навыков, которым должна обладать девушка , по-моему мнению, это умение быстро забывать плохое.

Почти сразу же после такого оглушительного успеха ее пригласили в популярное трио «ВИА Гра», но со временем девушка решила отправиться в сольное плавание. И сейчас в ее копилке несколько синглов, которые заслушивают до дыр ее поклонники.

kottova Почему-то многие думают, что любая девушка мечтает о красивом и богатом муже

Надо сказать, что внешность красавицы привлекает к ней не меньше, чем ее голос. Сексапильные снимки то и дело наводят смуту в рядах завистников.

kottova 25 мая , весна! В стране последний звонок! Тут и фотку вон какую Мама прислала - с бантами и чёлкой

При этом сама Татьяна достаточно снисходительно относится к таковым и не перестает радовать мужскую половину своей аудитории новой порцией кадров в нижнем белье и откровенных купальниках.

kottova Солнечного утро нам!

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