2019-09-21T17:08:01+03:00
Общество

Группа «Ленинград» ответила на преследование за мат в песнях после концерта на «Ростов-Арене»

Сергей Шнуров проложит исполнять песни с ненормативной лексикой
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Чиновнице из ростовского областного Минкульта не понравилось выступление Сергея ШнуроваЧиновнице из ростовского областного Минкульта не понравилось выступление Сергея ШнуроваФото: Александр ГЛУЗ
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Знаменитая группа «Ленинград», из-за песен которой на организаторов концерта в Ростове-на-Дону завели дело, продолжит исполнять песни с использованием ненормативной лексики.

- Не было пока прецедентов, чтоб нас признали нарушившими закон, поэтому мы по-прежнему будем петь песни. Насколько мне известно, Сергей не планирует ничего менять, - приводит Telegram-канал «Подъём» слова пресс-секретаря и гитариста музыкальной группы Дмитрия Гугучкина.

Он добавил, что в некоторых ситуациях песню можно исполнять только с матом.

На организаторов выступления группы «Ленинград» завели административное дело за нецензурную лексику во время концерта на «Ростов-Арене», который прошел 13 сентября. Выступление собрало рекордное количество зрителей. Послушать исполнителя пришли около 46 тысяч человек.Организатору грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда исполнитель Сергей Шнуров подвергается нападкам из-за нецензурной лексики в песнях. Ранее заслуженный артист РСФСР, композитор Валерий Ярушин раскритиковал музыканта, назвав его песни «нецензурщиной».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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