Самая красивая девушка России задала новый тренд

В Инстаграме все модные и стильные, а еще живут в крутых домах и обязательно - в большом городе. Редкие блогеры признаются, что родом из небольших городков. Приятное исключение - самая красивая девушка России Алина Санько. Уроженка Азова (он в Ростовской области, тот самый, за который бился Петр Первый с турками), где проживает чуть больше 80 тысяч человек, не только не скрывает родной город, она всячески подчеркивает свою любовь к нему и землякам.

Девушка живет уже третий год в Москве, куда отправилась учиться, но в социальных сетях указывает Азов. Именно его она представляла и на конкурсе "Мисс Россия-2019", подчеркивая, что обожает Дон и раки, гордится своей малой Родиной.

Азовчане отвечают девушке взаимностью. Когда Алина Санько поздравила на своей странице родной город с 952-летней датой, земляки взорвали ее Инстаграм большим количеством ответных комментариев.

- Алина, Вас всегда ждут на родине, - понеслось в ответ.

- Очень люблю Ростов, в Азове тоже не раз бывал, очень приятно, что вы Алина именно оттуда, горжусь и восхищаюсь и респект Азову, - признались фолловеры.

ms.alinasanko Искренне поздравляю всех азовчан и гостей города С днём рождения, Азов!!! #миссроссия #миссроссия2019 #missrussia #missrussia2019 #азов #деньгородаазова

- Какая красивая и наша!

- Спасибо, что не забываешь о родном городе. Многие, уезжая, задирают нос, ты совсем другая - милая, приятная, открытая и не скрываешь, что родом из провинции!

ms.alinasanko И с каждой осенью я расцветаю вновь. Александр Сергеевич Пушкин #миссроссия #миссроссия2019 #missrussia #missrussia2019

Известно, что «Мисс Россия-2019» учится в Госуниверситете по землеустройству на архитектора. Она любит поэзию, мечтает проводить творческие вечера, а еще рисует и много читает. Алина часто участвовала в Олимпиадах по искусству и занимала первые места. Секрет ее победы прост: «Быть собой, никогда не лгать, радоваться о том, что ты здесь находишься. И всегда улыбаться».

- Я обожаю свой родной город, моя главная подруга - моя мама, - неоднократно признавалась 20-летняя красавица.

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