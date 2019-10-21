Следователи нашли подозреваемых во взрыве дома в Шахтах

Следователи продолжают выяснять обстоятельства взрыва в многоквартирном доме, расположенном в Шахтах на улице Хабарова. ЧП произошло в январе прошлого года. В одной из квартир взорвался бытовой газ, в результате обрушилась часть здания. В тот роковой день погибли пять человек, четверо получили травмы.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Сейчас же стали известны предполагаемые виновники трагедии.

- Следователи установили, что вытяжка на кухне, в которой произошел взрыв, была оборудована принудительной электрической вентиляцией. При этом естественная вентиляция отсутствовала. Все это привело к тому, что газовоздушная смесь достигла взрывоопасной концентрации.

Оказалось, что собственником квартиры в 2016 году с филиалом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в городе Шахты заключен договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, в соответствии с которым организация обязуется проводить его осмотр не реже раза в год, - сообщили в пресс-службе СК РФ.

Последнее обслуживание газового оборудования и проверка вентиляционного канала помещения указанной квартиры, при котором должны были быть выявлены нарушения, проводились слесарем в 2016 году. Но никаких мер к замене принудительной вентиляции на естественную принято не было. На протяжении последующих двух лет начальником службы внутридомового газового оборудования работники газообслуживающей организации не направлялись для проверки газового оборудования.

Таким образом, в действиях начальника службы ВДГО Шахтинского филиала и слесаря усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц. В отношении них возбуждено уголовное дело.

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В результате ЧП одна женщина погибла, под завалами остаются четыре человека.

Рано утром (в 6:18 по Мск) 14 января в городе Шахты Ростовской области грянул взрыв в жилом доме. Первыми о ЧП узнали жители жители близлежащих домов: хлопок был такой силы, что в ужасе вскочили с кроватей даже жители соседнего поселка им. Красина, сработала сигнализация у машин в нескольких кварталах вокруг. Газ рванул, скорее всего, на девятом этаже. Потому что восьмой и девятый этаж по улице Хабарова, 16 сложились как карточный домик.