В Ростове-на-Дону арестовали участника перестрелки двух кланов

Сегодня, 24 ноября, в Ленинском районном суде избрали меру пресечения директору СПК «Новоселовский» Василию Дакишвили. Как сообщили в суде, под арестом подозреваемый в организации кровавой бойни пробудет до 21 декабря.

Василий Дакишвили свою вину не признал.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», перестрелка в Ростовской области унесла жизнь пяти человек, еще двое сейчас находятся в больнице.

ЧП произошло 22 октября в Орловском районе Дона. Прямо посреди бела дня, в чистом поле стенка на стенку сошлись две семьи. Яблока раздора - земля для выпаса скота. По-сути - выжженная степь, где пасутся коровы, и покосившиеся пастушьи домики. Как сейчас говорят родственники погибших, конфликт между этими семьями был давно. Но никто даже представить не мог, что мужчины возьмутся за оружие.

- Мы живем в Камышевке годов с восьмидесятых, семья Бациевых тоже с того времени тут, но в другом хуторе Чернозубов, - рассказывает Натэлла Даургашвили, тетя погибшего Зураба Дакишвили. - Наши семьи раньше были друзьями, даже ходили друг к друг в гости. Но я считаю, деньги Бациевых испортили. Они стали в совхозе командовать, давали взаймы. А потом требовали вернуть деньги с большим процентом. У них ведь давние интересы к земле.

В розыске по-прежнему остаются два человека.

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«Дуэль», в которой участвовали две семьи , привела к смерти пятерых человек.