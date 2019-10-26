2019-10-26T10:07:00+03:00
Общество

Визит патриарха в Ростов-на-Дону 2019: рассказываем о программе мероприятий

Визит патриархах в Ростов-на-Дону связан с освящением собора
Мария ШАБАНОВА
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Патриарх Кирилл возглавит крестный ход. Фото: официальный сайт Русской Православной церквиПатриарх Кирилл возглавит крестный ход. Фото: официальный сайт Русской Православной церкви
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Сегодня, 26 октября, в Ростов-на –Дону с визитом прибывает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В этом году подходит к завершению полномасштабная реставрация комплекса Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы города Ростова-на-Дону.

- Великое освящение и Божественную литургию в обновленном соборном храме возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 27 октября 2019 года (начало богослужения в 08:30)., - сообщили в пресс-службе донской митрополии.

А сегодня вечером, 26 октября, Предстоятель Русской Церкви совершит Всенощное бдение в Троицком храме Свято-Иверского женского монастыря города Ростова-на-Дону (начало богослужения в 16:45).

Также завтра, 27 октября, во всех храмах Ростова пройдет Божественная литургия. В этот день службы начнутся раньше обычного, в шесть часов утра. Это связано с тем, чтобы у духовенства и паломников была возможность присутствовать на Патриаршем богослужении.

Завтра в Ростове ожидается большое количество паломников. В связи с этим в донской столице будет изменена схема движения. Об изменениях читайте здесь.

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Во время его визита пройдут праздничные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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