Визит патриарха в Ростов-на-Дону 2019: рассказываем о программе мероприятий

Сегодня, 26 октября, в Ростов-на –Дону с визитом прибывает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В этом году подходит к завершению полномасштабная реставрация комплекса Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы города Ростова-на-Дону.

- Великое освящение и Божественную литургию в обновленном соборном храме возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 27 октября 2019 года (начало богослужения в 08:30)., - сообщили в пресс-службе донской митрополии.

А сегодня вечером, 26 октября, Предстоятель Русской Церкви совершит Всенощное бдение в Троицком храме Свято-Иверского женского монастыря города Ростова-на-Дону (начало богослужения в 16:45).

Также завтра, 27 октября, во всех храмах Ростова пройдет Божественная литургия. В этот день службы начнутся раньше обычного, в шесть часов утра. Это связано с тем, чтобы у духовенства и паломников была возможность присутствовать на Патриаршем богослужении.

Завтра в Ростове ожидается большое количество паломников. В связи с этим в донской столице будет изменена схема движения. Об изменениях читайте здесь.

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