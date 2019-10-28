«Профилактика - королева медицины»: В Ростове-на-Дону прошел VI съезд терапевтов ЮФО

В Ростове-на-Дону прошел шестой съезд терапевтов Южного федерального округа, куда приехали также ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Иваново, Саратова, ДНР и ЛНР. Мероприятие собрало около 500 участников: терапевтов, врачей общей практики, кардиологов, эндокринологов, нефрологов, гастроэнтерологов, неврологов и врачей других специальностей. Оно было посвящено 190-летию со дня рождения основателя клинической школы отечественного здравоохранения Григория Антоновича Захарьина, который считал: «Основная причина болезней - это неправильный образ жизни. Его-то и предстоит исправлять». Так что вопросы, поставленные в повестку дня съезда, актуальны как тогда, так и сейчас.

«ТЕРАПЕВТЫ - ЭТО ЛИЦО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Известно, что организатором выступило Российское научное медицинское общество терапевтов. А одним из почетных гостей мероприятия стала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина.

- Сейчас мы видим, как много внимания уделяется первичной медико-социальной помощи, - обратилась к коллегам Оксана Михайловна. - И все это четко говорит о том, что работы меньше не будет, особенно по качеству той медпомощи, которую оказывает медицинское сообщество. Такие съезды помогают прежде всего тем, что мы делимся знаниями и обмениваемся опытом. Потому что профессия врача - это постоянное обучение: новые сертификации, клинические рекомендации, которые надо обсуждать и внедрять в практическое здравоохранение. Не секрет, что терапевты - это те специалисты, которые должны иметь очень большой кругозор, чтобы поставить правильный диагноз, направить пациента на дальнейшее лечение. Поэтому они - лицо нашего здравоохранения. И надо оптимизировать работу для того, чтобы и пациенту, и врачу было комфортно исполнять свои служебные обязанности.

Кроме того, специалист отметила, что Южный федеральный округ всегда отличался желанием изменить и улучшить ситуацию.

Одним из почетных гостей мероприятия стала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина.Фото: Ольга ГОПАЛО

«ДОСТИЖЕНИЕ ВЕРШИНЫ 80+»

- Мы сегодня говорим о том, что в рамках Национального проекта «Здравоохранение» на терапевтическое общество накладывается, наверное, самая большая ответственность, - рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, - потому что терапевтическое, как и педиатрическое сообщество, составляет основу первичного звена, занимающегося вопросами диспансеризации, профилактики, ранней диагностики и раннего выявления различных заболеваний и, таким образом, влияющего и на демографический показатель, и на продолжительность жизни. Профилактика была, есть и остается королевой медицины. Сегодня она становится локомотивом национального здравоохранения на пути к долголетию, а армия врачей-терапевтов - проводниками россиян к главной цели нацпроекта «Здравоохранение» - достижению вершины 80+. Уверена, что встреча будет этому только способствовать.

К слову, работа съезда проходила одновременно в четырех залах, а программа включала в себя более двадцати симпозиумов по наиболее актуальным вопросам внутренних болезней, школу по ревматологическим заболеваниям и конкурс молодых терапевтов. Там же было проведено и профильное заседание комиссии главных терапевтов ЮФО, где были поставлены задачи в рамках нового здравоохранения России по модернизации первичного звена.

Мероприятие собрало около 500 участников.Фото: Ольга ГОПАЛО

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