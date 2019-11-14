В Ростовской области задержали четвертого подозреваемого по делу о кровавой бойне двух фермерских кланов

Сотрудники правоохранительных задержали четвертого подозреваемого по делу о перестрелке с пятью трупами в хуторе Чернозубов Орловского района. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Известно, что произошедшее будет обсуждаться на координационном совете при главе региона. Власти рассматривают возможность корректировки регионального законодательства в области выпаса животных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="350" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/739597" frameborder="0"></iframe> Следственные действия на месте убийства в Ростовской области.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", было опубликовано видео с места разборок. Позже задержали троих подозреваемых. Все они были арестованы судом. Двое подозреваемых пытались обжаловать свой арест через суд, но им было отказано.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/739550" frameborder="0"></iframe> Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области.Следователи работали на месте преступления всю ночь

Кровавая бойня произошла 22 октября в хуторе Чернозубов. В результате перестрелки двух фермерских кланов погибли пять человек, еще двое были госпитализированы. СУ СКР по Ростовской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Вооруженная разборка произошла из-за участков для выпаса скота.

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