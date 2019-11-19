Поисковики ищут родственников героя, чей медальон нашли рядом с гранатой

Донские поисковики объявили поиск родных героя, чьи останки обнаружили под Ростовом (недалеко от кургана Армянский, что на границе Мясниковского и Неклиновского районов). Солдат, а это парень лет 17-19, погиб вместе с теми, кто защищал донскую столицу в страшную осень 1941 года.

- Предполагаем, что обескровленный в боях отряд Ростовских курсантов прорывался к своим, - рассказывает Андрей Кудряков, лидер движения «Миус-Фронт». - Они выполнили приказ и задержали немцев. Не имея боеприпасов, неся раненных на руках, отходили курсанты в густых осенних сумерках к Ростову. Прикрывать отход осталась группа добровольцев с гранатами и десятком патронов на каждую винтовку... Мы нашли его лежащим в своей «одиночке» (окоп для одного человека - автр) с гранатой в руке. Скорее всего, курсант решил подпустить немецкий PZ-3 поближе. Но разорвавшийся прямо перед окопом снаряд оборвал его жизнь.

Перед боем курсант, понимая, что прикрывая отход товарищей, вряд ли останется жив, заполнил свой солдатский медальон, правда не полностью. На клочке тетради боец второпях написал свой адрес: Беларусь, город Витебск, улица 2-я Гутровская, дом 10, кв 15 "а".

Экспертам удалось прочитать адрес бойца. Фото: "Миус-Фронт"

- Тысячи людей разыскивают своих родных, которые в годы войны пропали без вести, может, увидят адрес, почерк, сопоставят с письмами и одной безымянной могилой станет меньше, - говорят поисковики. - Удивительные истории случаются, почему не быть на одну больше? Просим отозваться тех, кто проживал на указанной улице, может, сохранились воспоминания, в свою очередь мы намерены провести работу в архиве. Подвигу этого героя Великой Отечественной войны будет посвящен рассказ книги, которая готовится к изданию к 9 мая.

Волонтеры говорят, что намерены вести раскопки вплоть до крепких морозов. В этом году им удалось добраться до сети бункеров линии «Миус-Фронт», в которых прятались немцы во время бомбежек. Это несколько металлических укрытий на глубине двух-трех метров. Журналисты окрестили находку подземным городом, что недалеко от правды. В общей сложности поисковики раскопали десять метров тоннеля. Нашли бутылки (немцы, пережидая обстрел, пили алкоголь), консервные банки (шпроты) и даже брошенный солдатский жетон.

А еще недалеко от бункеров обнаружили клад фашистского пулеметчика, спрятанный в стальном ящике для хранения боеприпасов. Около 100 рейхсмарок (деньги были в ходу с 1924 по 1948 год), Евангелие и карта берлинского метро 1942 года прекрасно сохранились, пролежав в коробке больше 75 лет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Опознали девушку со снимка: разыскивают родных Марии Петровой из истребительного отряда НКВД

Эта история началась в прошлом году, когда поисковики рядом с останками погибшего солдата обнаружили фотоаппарат (скорее всего, Leica принадлежала политруку или журналисту), а эксперты смогли сделать чудо - проявить один из 36 кадров. Как предполагают специалисты, на снимке - бойцы истребительного отряда НКВД, который был сформирован для обороны Ростова-на-Дону.

На сегодняшний день точно установлена личность одной девушки. Она на карточке с левой стороны - это ростовчанка Мария Петрова.

- Удалось выяснить, что она была бойцом истребительного отряда, судя по всему, через некоторое время после того, как был сделан снимок (в октябре 1941 года), попала в госпиталь, где проходила лечение, - рассказали поисковики. - Опознали благодаря тому, что фотографию распространили в социальных сетях и среди ветеранов. Увы, но родственников пока не удалось найти.

Известно, что Мария Петрова скончалась в середине «нулевых», ее судьбу мы устанавливаем. О бойцах истребительных отрядов известно мало (данные еще засекречены, потому не удалось выяснить даже воинскую специальность Марии Петровой и год рождения, - прим. авт.).

Это были добровольные формирования, в которые в начале войны вступали те, кто владел оружием. В первую очередь - партийные, комсомольские и профсоюзные активисты, которые по различным причинам не подлежали первоочередному призыву. У истребительных отрядов НКВД (в народе их называли «Ястребки») было несколько задач - борьба с диверсантами и пособниками солдат вермахта, а также с дезертирами, мародерами и бандитами, которых в годы войны было предостаточно.