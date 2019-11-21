Стали известны подробности захвата заложников в Ростове-на-Дону

Появились подробности громкого дела о захвате заложников в центре Ростова-на-Дону, состоявшегося вчера, 20 ноября.

Как установили следователи, помимо членов своей семьи сотрудник следственного комитета Сергей Ткачев также насильно удерживал в квартире одну из своих коллег. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Baza.

Выяснилось, что силовик начал ссориться со своей беременной супругой поздно ночью. Помирить враждующих супругов приехал брат Ткачева, но у него ничего не получилось. Тогда родственник сотрудника следкома забрал из эпицентра конфликта ребенка и покинул вместе с ним квартиру.

Следующими вразумить Ткачева приехали его мама вместе с коллегой Натальей Кушнаревой — руководительницей местного отдела СКР Натальей Кушнаревой. Уговорить его сдаться не у них не получилось. Угрожая пистолетом, разъяренный силовик не стал вести душеспасительные беседы и закрыл их в квартире — так у него в заложниках оказалось уже трое человек.

Через несколько часов квартиру Ткачева взяли штурмом. Мужчина был задержан.

Издание отмечает, что уголовное дело на Сергея Ткачева лично возбудил заместитель Александра Бастрыкина - генерал-лейтенант Игорь Краснов - известный тем, что среди прочего расследовал дело об убийстве Бориса Немцова.

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