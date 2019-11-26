2019-11-26T15:17:47+03:00
Происшествия

Названа причина смерти пилота в небе над Ростовом

Перед гибелью Дамир Ахметов сам связался с диспетчерами и сказал, что ему плохо
Иван ТИМОФЕЕВ
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Дамиру Ахметову было всего 49 лет. Фото: из архива семьиДамиру Ахметову было всего 49 лет. Фото: из архива семьи
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Дамир Ахметов мог умереть от закупорки сосудов легких, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 24 ноября.

Как сообщает издание, незадолго до смерти мужчина связался с диспетчером и пожаловался на плохое самочувствие.

- При подлете к Ростову его состояние резко ухудшилось, проявились критические симптомы инфаркта легкого, он потерял сознание, — сообщил информированный истопник.

Бортпроводники пытались самостоятельно помочь пилоту, они вынесли его в тамбур и начали оказывать первую помощь. Однако это не помогло. К моменту приземления Ахметов был уже мертв.

Перед вылетом мужчина проходило медкомиссию, его состояние здоровья не вызвало у врачей опасения.

Известно, что Дамир Ахметов родом из Челябинской области.

«Комсомолка» пообщалась с одноклассником Дамира Ахметова, который поделился: друг был совершенно здоровым человеком, поэтому его внезапная смерть стала шоком для всех.

– Он спортом занимался с детства, гандболом и легкой атлетикой. Летчиком собирался стать еще в старших классах школы. Потом успешно осуществил свою мечту. Много переезжал. Летать очень любил, – рассказывает Александр Карпасюк. – На здоровье никогда не жаловался ни в детстве ни в юности. Достаточно неожиданно было слышать об отказе сердца. Видимо износил его с таким режимом работы. Жаловаться и ходить по врачам было не в его характере.

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24 ноября, на борту самолета, следовавшего из Шереметьево в Анапу, произошла трагедия. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» в Южном следственном управлении на транспорте, во время полета пилот резко почувствовал недомогание. По словам коллег, мужчина жаловался на боль и хватался руками за сердце.

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Сегодня, 24 ноября, в Платове совершил экстренную посадку борт, следовавший из Шереметьево в Анапу. Причиной послужило то, что второму пилоту стало плохо.

Одна из пассажирок самолета, Елена Воронова, в своем Instagram рассказала о случившемся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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