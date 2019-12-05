В Ростове-на-Дону пройдет открытая встреча с врачом-онкологом

В пятницу, 6 декабря, в городе Ростове-на-Дону пройдет открытая лекция с врачом-онкологом. Она состоится в Донской государственной публичной библиотеке - на улице Пушкинской, 175а, в рамках просветительского проекта «Разговор с доктором». Всех желающих приглашают в 17:30. Вход на мероприятие свободный.

Известно, что это уже вторая встреча. И разговор пойдет о раке предстательной железы - профилактике и помощи.

На сегодняшний день рак предстательной железы является наиболее частой патологией среди опухолей мочеполовой системы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области, целью мероприятия является повышение осведомленности о мерах профилактики рака предстательной железы и формирование мотивации к заботе о своем здоровье. Организаторами встречи выступили общественная организация «Молодые медики Дона» и ростовское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Так, общение пройдет в формате открытой лекции и диалога с врачом-онкологом Патимат Алиевой. Участники смогут узнать от нее о раннем выявлении заболеваний, о необходимости прохождения своевременной диспансеризации, о современных подходах к лечению и помощи, а также задать все волнующие их вопросы врачу.

Важно проходить диспансеризацию.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, на сегодняшний день рак предстательной железы является наиболее частой патологией среди опухолей мочеполовой системы и занимает второе место в структуре мужской онкологической заболеваемости. А сокращение числа смертей от рака предстательной железы основано на двух факторах: ранней диагностики и эффективном лечении болезни на начальных стадиях, поэтому информационно-просветительская работа по данной теме очень актуальна.

По словам координатора ростовского регионального отделения «Волонтеры-медики» Ангелины Фисуновой, важно рассказать о факторах риска, симптомах и сигналах тревоги, а также о профилактике, чтобы повысить уровень осведомленности, а следовательно, и возможность выявления заболевания на ранних стадиях.

Информационно-просветительская работа по данной теме очень актуальна.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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