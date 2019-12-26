«За доблесть»: Спасатель, доставший двухлетнюю девочку из-под завала многогоэтажки в Шахтах, получил награду

Награда нашла героя спустя почти год после трагедии. Она произошла в день Старого Нового года в городе Шахты Ростовской области. Напомним, громкий хлопок рано утром тогда разбудил жильцов девятиэтажки на Хабарова, 16, а также окрестных домов. А о трагедии стало известно на всю страну.

Так выглядел дом сразу же после трагедии. Фото: ГОПАЛО Ольга.

КОМУ НУЖНА ТАКАЯ СЛАВА...

Но вряд ли кто из жильцов согласился бы на такую славу добровольно. В тот день люди выбегали на улицу в чем были - пижамах, халатах, тапочках. А тем временем над верхними этажами - часть из них была полностью разрушена, уже стояли клубы дыма. На место сразу же прибыли медики и спасатели, которые кинулись в эпицентр трагедии в поисках живых. И удача улыбнулась: в одной из квартир на девятом этаже удалось услышать слабый звук из-под плит и камней - будто скребется кто-то. Оказалось - глава молодой семьи. Раненый мужчина сообщил: где-то рядом маленькая дочка. Девочка оказалась фактически зажатой обломками. Путь к ней аккуратно расчищали по крупицам.

- Малышка находилась вниз головой и, если бы заплакала, то просто могла задохнуться от пыли, битого кирпича и штукатурки, - рассказывал тогда «КП» спасатель Алексей Белогубец. - Я только поднял ее на руки, она меня обняла и едва слышно пролепетала «Дядя...» и сразу же расплакалась.

Алексей вместе с двумя пожарными, участвовавшими в спасательной операции, сразу же передал двухлетнюю девочку на руки медикам. И продолжил работу. Однако второго чуда не случилось: в той трагедии погибли мама малышки, пожилая соседка, отец, мать и взрослая дочь еще из одной квартиры. Прощаться с ними пришел, казалось бы, весь город.

Алексей Белогубец один из тех, кто первым оказался на месте ЧП. Фото: ГОПАЛО Ольга.

«ОНА ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ВАЖНОЕ В ЖИЗНИ»

И вот в День спасателя Российской Федерации - на торжественном приеме в Ростовском музтеатре, Алексею вручили заслуженную награду «За доблесть». Это высший знак отличия от МЧС.

- Конечно, я рад, - улыбается Белогубец. - Но хотелось бы, чтобы таких трагедий было как можно меньше. Я знаю, что девочку и ее папу уже выписали из больницы. Но после того дня я ее больше не видел. Знаете, если Бог уберег, значит, она должна сделать что-то важное. И это, пожалуй, предназначение каждого человека - оставлять отпечаток в жизни других людей, какую бы профессию он для себя не выбрал. Мне бы очень хотелось ей пожелать, чтобы она совершала такие поступки в своей жизни, от которых будет хорошо и ей, и окружающим.

Это высшая награда МЧС.Фото: Личный архив героя публикации

«ХОТЕЛИ СОБРАТЬСЯ ВО ДВОРЕ С БОКАЛАМИ ШАМПАНСКОГО»

А тем временем, в пострадавший от взрыва бытового газа дом въехала только часть жильцов. - Сейчас до сих пор идет ремонт подъезда, а также стен, - рассказала одна из местных жительниц. - Нам уже поставили новый лифт, сделали кладку на верхних этажах и крышу, полностью заменили все стояки, теперь должны заложить дыры, но к Новому году вряд ли успеют. Лично в моей квартире жить невозможно - внутри все как после бомбежки: мебель отсырела, стены и пол покрылись плесенью. Хотя беда нас всех очень сплотила. Мы даже хотели с соседями собраться во дворе в Новогоднюю ночь, чтобы поднять по бокалу шампанского. Но многие все еще продолжают жить на съемных квартирах, поэтому, не уверена, что смогут приехать все.

К слову, получить официальный комментарий от администрации города Шахты о том, когда все же будет сделан ремонт в злополучном доме и люди смогут въехать в свои квартиры, пока не удалось. Там предложили написать официальный запрос, ответ на который по закону должны дать в течение семи рабочих дней.

Проводить погибших в последний путь пришли очень многие. Фото: ГОПАЛО Ольга.

КСТАТИ

«На восстановление направлено более 42 млн рублей»

Как установили специалисты, причина трагедии - взрыва бытового газа в одной из квартир девятого этажа. Тогда произошло частичное разрушение двух верхних этажей девятиэтажки. Взрывом затронуло четыре квартиры, где проживали 12 человек. После тщательного обследования здания было решено восстанавливать дом. Жильцам на время сняли квартиры за счет бюджета. Кто-то остановился у родственников. Работы обещали завершить к осени. Однако в сентябре в свои квартиры въехали жители примыкающей пятиэтажки (там пострадал технический этаж). А жильцы 36 квартир соседнего дома так и остались на чемоданах в ожидании новоселья. Тогда в мэрии Шахт объяснили - больше месяца было потеряно на работах по демонтажу: характер взрыва был таков, что остался ряд нависающих элементов. Но обещали закончить отделочные работы в конце ноября, чтобы люди смогли заселиться.

По данным регионального правительства, на восстановление домов в июне было направлено более 42 млн рублей.