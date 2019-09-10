«Дай Бог, чтобы к Новому году успели»: Жильцы, пострадавшего от взрыва бытового газа дома в Шахтах, смогут въехать в свои квартиры не раньше ноября

В сентябре жители дома, пострадавшего от взрыва бытового газа, в городе Шахты должны были въехать в свои квартиры. Однако этого не произошло. Выясняем, почему.

«НАРОД ВЫБЕГАЛ ИЗ КВАРТИР В ЧЕМ БЫЛ»

Напомним, трагедия случилась аккурат на Старый Новый год - 14 января, когда жильцы окрестных домов услышали громкий хлопок и клубы дыма в небе над девятиэтажкой на Хабарова, 16. Из квартир народ выбегал в чем был - в пижамах и домашних тапочках.

Как позже установят специалисты, в результате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение 8 и 9 этажей девятиэтажки. Взрыв затронул четыре квартиры, в которых проживали 12 человек. Несколько дней спасатели пытались найти тех, кто еще мог оставаться под завалами. Но самые страшные опасения подтвердились - пять человек погибли: отец, мать и взрослая дочь из одной квартиры, их соседка пенсионерка и мама маленькой девочки - дочка и муж женщины просто чудом спаслись.

Как позже установят специалисты, в результате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение 8-го и 9-го этажей девятиэтажки, пять человек погибли. Фото: ГОПАЛО Ольга.

НА ЧЕМОДАНАХ В ОЖИДАНИИ НОВОСЕЛЬЯ

После тщательного обследования здания было решено восстанавливать пострадавший дом. Жильцам на время сняли квартиры за счет бюджета. Кто-то остановился у родственников и знакомых. Работы обещали завершить к осени. По данным регионального правительства, на восстановление второго подъезда девятиэтажки и первого пятиэтажки (там пострадал технический этаж) в июне было направлено более 42 млн рублей. Тогда губернатор предупредил о недопустимости проволочек в ремонте зданий.

- Задача - сдать дом в сентябре, нет сомнений, что задача будет выполнена, - сказал во время рабочей поездки в Шахты Василий Юрьевич.

Однако в сентябре в свои квартиры въехали жильцы только пятиэтажки по Хабарова, 18. Жильцы 36 квартир соседнего дома по-прежнему сидят на чемоданах в ожидании новоселья.

Прощаться с погибшими пришли тысячи человек. Фото: ГОПАЛО Ольга.

«МЫ СТАЛИ ЗАЛОЖНИКАМИ СВОИХ КВАРТИР»

- Дай Бог, чтобы к Новому году успели, - вздыхает жительница дома на Хабарова, 16 Алла Ситникова. - В нашем доме еще даже верхние этажи не восстановили, отсутствует шахта лифта, разрушены лестницы, штукатурных работ не было и в помине, а еще хотят трубы на стояках менять. Хорошо хоть на общем собрании жильцов решили поделить деньги, которые люди нам со всей страны на помощь присылали. Каждой квартире около 150 тысяч досталось. Но их вряд ли хватит, чтобы сделать хоть какой-то ремонт: в моей квартире линолеум - шубой, окна - в плесени. Сейчас на дверях висят амбарные замки. А у соседей на первом этаже мародеры даже по хозяйничали: скрутили все краны с сантехники.

По словам женщины, многие по-прежнему не хотят возвращаться домой.

- Мы просто стали заложниками своих квартир, - продолжает она. - Риелторы предлагают за них копейки. Еще бы - такая слава на всю Россию! Не скроешь. Например, моя трешка сейчас стоит миллион рублей, то есть в два раза дешевле рыночной стоимости. И что я за эти деньги куплю? Так что придется как и всем возвращаться, ничего не поделаешь. Но даже когда это произойдет, нам никто толком так и не говорит.

Как раз сегодня планируют завершить кладку несущих стен на девятом этаже. Фото: администрация г. Шахты.

ОФИЦИАЛЬНО

"Опасения совершенно напрасны"

За ответами на волнующие жильцов вопросы мы обратились в мэрию города Шахты.

- Есть какие-то конкретные сроки? - спросили мы у заместителя мэра Владимира Петрова.

- Пятиэтажка уже полностью восстановлена, в конце лета люди въехали в квартиры. До конца дня 10 сентября планируем завершить кладку несущих стен на девятом этаже, а также перекрыть половину секций в девятиэтажке. Достроить технический этаж в планах до конца сентября. Тогда же будут завершены основные восстановительные работы: готова коробка дома, уложены плиты, и заменены окна. К 20-25 сентября доставят новый лифт. Его мы планируем установить также к концу месяца: для монтажа необходимо завершить кирпичную кладку здания. Далее начнутся работы по внутренней отделке - штукатурные, а также замена стояков. Планируем, что в конце ноября все отделочные работы мы завершим, и тогда люди смогут въехать в свои квартиры.

- Почему работы не были завершены к сентябрю?

- К сожалению, мы потеряли больше месяца на работах по демонтажу. Характер взрыва был таков, что остался ряд нависающих элементов.

Работы на верхних этажах еще идут. Фото: администрация г. Шахты.

- Люди боятся возвращаться в свои квартиры. Насколько это безопасно?

- Уже ясно, что взрыв произошел в угловой квартире и вся энергия была направлена на сторону. Это помогло избежать еще больших разрушений. При взрыве пострадали 8-й и 9-й этажи, но мы демонтировали и плиты седьмого этажа, и часть перегородок на шестом, которые вызывали опасения. На объекте и сейчас постоянно проводится геодезический контроль, проводились и инженерно-геологические изыскания грунта, и другие различные экспертизы. Теперь у нас полная уверенность в том, что это будет новый дом в хорошем состоянии. Так что все опасения совершенно напрасны.

Кроме того, планируется в следующем году провести комплексное благоустройство во дворе. Там хотят возвести несколько спортивных, детских площадок, теннисный корт и скейт-парк.

В соседней пятиэтажке в подъезде сделали ремонт. Фото: администрация г. Шахты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрыв газа в Шахтах: жильцы дома чувствовали запах газа перед трагедией

- Это произошло где-то в 6:10. Я провожала мужа на работу, как вдруг услышала очень громкий взрыв, затряслись окна, - вспоминает Анна. - Мы в испуге выскочили на балкон, но вокруг все было в порядке, а через минуту увидели, что из соседнего двора валит дым. Я накинула куртку на халат и побежала к этому дому. На месте сразу стало понятно, что произошло. Обрушение очень сильное, кирпичи и доски разлетелись метров на двадцать от здания. Экстренных служб еще не было. Набрала "112", но там сказали, что машины уже едут. Первой прибыла скорая (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Я поднял ее, а она пролепетала «Дядя...»: Спасатель рассказал, как вытаскивал из-под завала двухлетнюю девочку

- Мы проводили разведку (на месте обрушения), и соседи сказали, что там, на девятом этаже, молодая семья живет, но входная дверь была заблокирована плитами — попасть поэтому через нее не получилось, пришлось лезть через завал, через крышу: там была маленькая щелочка, проникли в квартиру, там было много разного мелкого мусора, - сообщил Белогубец «КП» - Ростов-на-Дону». - Вдруг услышали какой-то слабый звук из-под камней — будто скребется кто-то. Со мной были ребята-пожарные, начали откапывать, разгребать — минуты три всего это заняло, а показалось, что несколько часов (подробности)