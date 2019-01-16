«На их месте могли быть мы!»: В Шахтах простились с погибшими при взрыве в доме на улице Хабарова

В Шахтах Ростовской области повсюду звенящая тишина. Город прощается с погибшими при взрыве газа в девятиэтажке на улице Хабарова, 16. Этот день объявили днем траура. Уже за час до полудня 16 января - тогда была назначена официальная церемония прощания, люди шли пешком к дому, где о трагедии сейчас напоминают лишь выбитые стекла в квартирах и два снесенных этажа - там до последнего спасатели искали выживших. Надежды расстаяли рано утром в среду - в 04:18 достали тело последней, пятой жертвы. Предварительная версия ЧП: взрыв бытового газа.

Кто-то даже положил к мемориалу с портретами плюшевого медвежонка и маленький пакетик с яблочным соком.Фото: Ольга ГОПАЛО

«СЛУЧИТЬСЯ МОГЛО С КАЖДЫМ»

Кажется, к месту прощания люди со слезами на глазах идут нескончаемым потоком. В руках у многих живые цветы. Они подходят к портретам погибших, вглядываются в лица счастливо улыбающихся людей. Еще несколько дней назад они отмечали Новый год, а теперь - только фотографии и светлая память. Все вместе впятером, напротив своих окон.

Мы, действительно, переживаем эту трагедию как свою, - говорит пожилая женщина, прижимая к груди живые гвоздикик.Фото: Ольга ГОПАЛО

- О трагедии я узнала по телевизору, а подробности - в каком районе и улице, уже в маршрутке, - рассказала жительница города. - Мне как и многим захотелось прийти и почтить их память.

- Мы, действительно, переживаем эту трагедию как свою, - говорит пожилая женщина, прижимая к груди живые гвоздики. - Мы все живем в таких же домах: случиться такое могло с каждым. Очень жаль людей.

Кажется, к месту прощания люди со слезами на глазах идут нескончаемым потоком.Фото: Ольга ГОПАЛО

«НЕ МОГУ ПОВЕРИТЬ, ЧТО ИХ БОЛЬШЕ НЕТ»

Прямо перед портретами худенькая девушка не скрывает слез, размазывая их по лицу варежкой.

- Я тоже в этом доме жила, на восьмом этаже - через стенку с погибшей семьей Пашутиных, - чуть слышно произносит Катя. - Мы с Таней вместе в школу ходили. Когда взрыв случился, мы с мамой ничего толком не поняли, наспех оделись и выскочили на улицу, а они там остались все - Таня, дядя Вова и тетя Оля. Я не могу поверить, что их больше нет.

Прямо перед портретами худенькая девушка не скрывает слез, размазывая их по лицу варежкой.Фото: Ольга ГОПАЛО

Теперь хоронить близких будет младшая дочь Владимира и Ольги, накануне Ирина вернулась в страну. Как говорят соседи, 18-летняя девушка училась в другом городе, родители были с ней, но на каникулы решили навестить старшего ребенка. Супругов нашли спавшими в обнимку, дочку - только спустя несколько часов в другой комнате. Соседи верили, что семья - они занимались бизнесом, могли уехать в Москву. Но во время минуты тишины якобы услышали их звонившие мобильники. Двое суток спасатели пробирались к ним через завалы: верили, ещё можно спасти.

Говорят, бледную от горя Иру только на несколько минут подвезли к дому. Она вышла из машины, посмотрела туда, где когда-то прошло ее детство. Теперь там нет ни стен, ни самых близких для нее людей - мамы, папы и сестры. Обливающуюся слезами девушку усадили в машину и увезли. Говорят, панихиду она бы не выдержала.

Два часа горожане со слезами на глазах несли к дому живые цветы.Фото: Ольга ГОПАЛО

ПЛЮШЕВЫЙ МЕДВЕЖОНОК И ПАКЕТИК С СОКОМ

Среди пришедших почтить память погибших были и коллеги Людмилы Власовой. Они стояли в толпе с портретом Людмилы Николаевны в руках. Она преподавала в колледже, но в тот день ее не дождались на работе.

- Мама! Мамочка! - из груди дочери Людмилы Власовой вырвались сдавленные слова. Ее, почерневшую от горя, попытались успокоить и незаметно вывести из толпы.

Среди пришедших почтить память погибших были и коллеги Людмилы Власовой.Фото: Ольга ГОПАЛО

Всю церемонию - она длилась не больше часа, портреты погибших держали в руках молодые парни, от увиденного и у них на глазах наворачивались слезы, а руки сжимались в кулаки. Когда их предложили сменить, никто не тронулся с места. Это был их долг памяти погибшим.

Кто-то даже положил к мемориалу с портретами плюшевого медвежонка и маленький пакетик с соком. В толпе зашептали: это для Виктории Лариковой. Ее маленькая дочь и супруг сейчас в больнице: их удалось спасти.

Сразу же после церемонии прощания, жителям пострадавшего дома разрешили, наконец, зайти в квартиры.Фото: Ольга ГОПАЛО

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Вместо шубы духов и косметики нагребла»

Сразу же после церемонии прощания, жителям пострадавшего дома разрешили, наконец, зайти в квартиры. Ведь тогда многие выскочили в чем были, не взяв ни документы, ни ценности. Сейчас территория вокрут подъезда огорожена сигнальной лентой. Пускали по спискам. По одному от квартиры. В спасательной каске. С сопровождающим. На каждого - всего десять минут.

- У нас взрывом выбило входную дверь, все что стеклянное было разбилось, везде осколки и бедлам, - рассказала шахтинка из квартиры на первом этаже, которая первой зашла в квартиру. - Времени совсем ничего: взяла паспорт, куртку теплую, нижнее белье, носки и учебники для младшей сестры. Она в школе учится.

Пускали по спискам. По одному от квартиры. В спасательной каске. С сопровождающим.Фото: Ольга ГОПАЛО

«Главное - документы!» - напутствовали каждого, кто спустя двое суток и всего пережитого возвращался в родные стены. Какое-то там! Обратно многие выходили не только с самым необходимым: с любимыми сердцу вещами - мягкими игрушками и даже кальяном!

- Ну я не пойму! - в сердцах махал руками один из мужчин (он подошел к подъезду после того, как его жена уже вышла из дома, прим. автр.). - Я думал она хоть шубу норковую свою заберет: морозы на дворе. Так нет! Косметики и духов полный кулек нагребла.

Обратно многие выходили не только с самым необходимым: с любимыми сердцу вещами.Фото: Ольга ГОПАЛО

Спасатели организовали для жителей горячий чай и бутерброды. Говорят, что о судьбу дома озвучат где-то через десять дней. Столько будут работать эксперты, которые и вынесут вердикт: подлежит ли он восстановлению.

Спасатели уже сворачиваются.Фото: Ольга ГОПАЛО

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