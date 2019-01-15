Жильцы взорвавшегося дома в Шахтах прорвались сквозь оцепление за любимой кошкой

На месте взрыва в Шахтах найден пропавший без вести домашний питомец. В роковое утро, 14 января, его хозяева, живущие на первом этаже дома по улице Хабарова, 16, услышали грохот и выбежали на улицу. В квартире остались их документы и любимая кошка Мася (полное имя - Марисабель). До сегодняшнего утра судьба домашней любимицы породы донской сфинкс была неизвестна.

- Я даже паспорт не успела взять - боялась за семилетнюю сестренку. Схватила ее под мышку, хотела выпрыгнуть через окно, там невысоко, но оказалось, что у нас входную дверь выбило взрывной волной. Мы выбежали через проем, родители следом, - вспоминает студентка Алиса Ситникова.

Уже на улице семья поняла, что где-то в квартире осталась кошка, но обратно их уже не пустили спасатели - дом был оцеплен. Люди поехали в школу, где для них был развернут пункт размещения, и весь день переживали за судьбу своего любимца. Тревога была настолько сильной, что сегодня утром, 15 января, хозяева квартиры вернулись на место ЧП и стали умолять сотрудников экстренных служб пропустить их в квартиру.

Спасательные работы на месте ЧП продолжаются.Фото: Ольга ГОПАЛО

- Нас сначала пускать не хотели, мол, если мы пройдем, то и весь дом за нами следом. Но мама как-то просила-просила, и в итоге ей дали каску и оправили в подъезд. Она забежала в квартиру, долго не могла найти кошку - та забилась в шкаф. Она ее хватает, выбегает довольная, рыдает, а тоже рыдаю! В общем, такое воссоединение у нас! - не скрывая слез радости рассказывает Алиса.

"Мы спасли кота!" - жильцы дома в Шахтах, где произошел взрыв газа, вернулись за питомцем, оставшимся в квартире 00:00 00:00

Котейка была сильно напугана, первое время сидела, прижавшись к хозяйке, но потом отошла. Первым делом хозяева решили накормить животное и отправить его на другую квартиру, а уже потом думать, как спасать другие ценности из обрушевшегося дома.

Напомним, при взрыве газа в верхних квартирах 9-этажки погибли две женщины, судьба еще твоих жильцов остается неизвестной. Из здания были эвакуированы полторы сотни людей. Сейчас они разместились у родственников и в гостинице. Спасатели обещали, что сегодня поиски пропавших без вести будут завершены.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Число жертв взрыва газа в Ростовской области возросло до двух человек

Ночью, 15 января, донские спасатели продолжили разбирать завалы на месте взрыва газа в городе Шахты Ростовской области и обнаружили тело еще одного погибшего, сообщили сотрудники МЧС. Предварительно, это женщина из квартиры № 72 печально известного дома на улице Хабарова, в которой и находился эпицентр взрыва. (подробности)

16 января в Шахтах объявлен траур

Местные власти приняли решение объявить 16 января траур. В городе будут приспущены государственные флаги, отменяются все развлекательные мероприятия. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я поднял ее, а она пролепетала «Дядя...»: Спасатель рассказал, как вытаскивал из-под завала двухлетнюю девочку

Офицер МЧС Алексей Белогубец рассказал об операции по спасению двухлетней Полины Лариковой и ее отца Кирилла из-под завалов в многоквартирном доме в Шахтах, где в понедельник, 14 января, прогремел взрыв бытового газа, разрушивший квартиры на восьмом и девятом этажах. (подробности)