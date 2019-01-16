"Родители приехали из Словении к дочке на Новый год - и погибли с ней под завалами": соседи рассказали о трагедии семьи Пашутиных

Пашутиных-родителей нашли к вечеру вторника, 15 января. В момент взрыва они находились в своей комнате — спали. Сначала спасатели достали из-под завало ее, потом его.

Их старшую дочь (в момент взрыва она тоже была у себя в комнате, которую они делили прежде с сестрой) обнаружили примерно тогда же, когда и ее родителей. Но чтобы добраться до нее, пришлось постепенно разбирать массивную плиту, а сделать это удалось только уже к утру среды.

Семья ПашутиныхФото: Ольга ГОПАЛО

- Ой, никак не могу поверить, что Володеньки, Олечки и Танечки нет!.. - не может сдержать слез в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» знакомая Пашутиных. - Какая семья была — Боже ж мой! Открытые, добрые люди. Отзывчивые. Слова бранного от них не слышала никогда. И ведь как все совпало — это просто рок какой-то! Старшие Пашутины приехали к дочке на Новый год из Словении, куда они перебрались некоторое время назад к своей младшенькой, Ирине. И ведь, как говорили наши общие приятели, они сначала думали, что вообще все вместе, в том числе, и Иришка, будут здесь, в Шахтах, а потом вроде как хотели поехать туда, за границу. Но в итоге младшая осталась там, а они приехали сюда — потому что Таня надо было ехать в Москву после новогодних каникул, покупать корм для их рыбок...

В Шахтах прошла гражданская панихида по погибших: взрыв унес жизни пяти человек.Фото: Ольга ГОПАЛО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/686544" frameborder="0"></iframe> В Шахтах проходит панихида и прощание с погибшими при взрыве и обрушении в доме.

Дело в том, что у Пашутиных был семейный бизнес — аквариумы и разведение и продажа декоративных и экзотических рыбок.

Начиналось у них все с маленькой торговой точки на рынке в Шахтах, а затем дело пошло в гору, и они постепенно переместили торговлю в Интернет. Но оставили себе павильон на городском рынке. А корм, о котором упомянула их знакомая, они заказывали аж в Индонезии — большими партиями, и его доставляли в Москву. Вот его-то Татьяна и должна была ехать там встречать: она стала заниматься «живой» торговлей в Шахтах, когда родители, купив недавно дом в Словении, переехали туда жить, время от времени приезжая на малую родину.

- Знаете, была надежда, что либо они все вместе, либо хотя бы одна Таня все-таки уже отправилась раньше в Москву, до трагедии, поэтому мы не верили в информацию о том, что в их квартире троих «без вести пропавших», - продолжает сквозь слезы знакомая Пашутиных. - Звонили им на мобильные: вне зоны доступа. И все равно надеялись. А вот ведь как вышло. Бедная Ирочка — их младшенькая, в восемнадцать-то лет остаться одной... Тяжело ей будет, но мир не без добрых людей — главное, что хоть она осталась на этом свете.

Квартиру Пашутиных на восьмом этаже буквально завалило рухнувшими сверху плитами и кирпичом. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

Спасатели до последнего надеялись, что им удастся найти живым хоть кого-нибудь из 68-й квартиры, находившейся на восьмом этаже - сразу под 72-й, где проживала пенсионерка Людмила Власова (она тоже погибла) и в которой, предположительно, был эпицентр взрыва газа в доме №16 на ул. Хабарова в Шахтах.

- Там было очень сложно работать: перекрытия практически рухнули вниз, куча обломков штукатурки, битого кирпича, мебели, прочего строительного мусора — все смешалось, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» один из сотрудников МЧС. - Но хуже всего, что межэтажные плиты и часть стен попросту сложились — и получился, в результате, некий слоеный пирог. Понятно, что та квартира на восьмом этаже (68-я, где в этот момент находились Пашутины — 46-летние Владимир и Ольга и их старшая дочь, 25-летняя Татьяна. - прим. ред.), пострадала больше прочих — на нее все, по сути, и свалилось. Но, во-первых, блоки могли по-разному упасть — упереться на какую-нибудь спинку кровати, тумбу, стол, в общем, встать под углом, а во-вторых, просто все понимают, что чудеса бывают.

Через каждые четверть часа объявлялась «минута тишины» - чтобы прислушаться и уловить хоть какой-то малейший звук из-под камней.С этой надеждой на чудо они аккуратно, слой за слоем, камень за камнем, на высоте без малого тридцать метров, на пронизывающем январском ветру, постепенно продвигались вперед — точнее, вниз, к полу восьмого этажа. Работа, начавшись с самого утра 14 января, и активизировавшаяся, когда удалось установить краны и подъемники и прибыли альпинисты, не прекращалась даже ночью — завалы разгребали при свете мощных прожекторов.

Спасатели не прекращали работу даже ночью, лишь каждые четверть часа объявляя "минуту тишины", чтобы прислушаться, нет ли звуков из-под завалов. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

- На начальном этапе мы укрепили строительные конструкции верхних этажей, установив подпорки, - объясняет спасатель. - Но через некоторое время стало ясно, что может рухнуть и стена, и плиты перекрытия лифтовой шахты на пострадавшие квартиры. Пришлось демонтировать в первую очередь их — осторожно, с помощью кранов. Потом спецы сказали, что техника может усугубить ситуацию: ее частично пришлось отвести плюс сократить количество альпинистов, дальше, в основном, разгребали уже вручную.

Среда, 16 января, в Шахтах объявлена Днем траура по погибшим.

Близкие жертв трагедии плакали навзрыд.Фото: Ольга ГОПАЛО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/686545" frameborder="0"></iframe> В Шахтах проходит панихида и прощание с погибшими при взрыве и обрушении в доме.

Взрыв бытового газа в девятиэтажном доме на ул. Хабарова, 16, прогремевший рано утром в понедельник, 14 января, унес жизни пятерых человек — трех членов семьи Пашутиных, преподавателя-пенсионерки Людмилы Власовой и 31-летней Виктории Лариковой (ее муж Кирилл и двухлетняя дочь Полина чудом выжили).

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