2019-01-16T12:08:24+03:00
Общество

Шахты прощаются с погибшими при взрыве газа

В городе объявлен день траура и проходит гражданская панихида [онлайн-трансляция]
Ольга ГОПАЛООксана АРТЕМОВА
Поделиться:
Газ рванул в квартире 9 этажаГаз рванул в квартире 9 этажа
Изменить размер текста:

В городе Шахты Ростовской области, где в понедельник, 14 января, произошел взрыв газа, разрушивший многоэтажку, прощаются с погибшими. Их, по официальным данным, пять человек. Все они — жильцы восьмого и девятого этажей на улице Хабарова, 16.

Последнюю жертву ЧП - 25-летнюю девушку, достали около пяти утра среды, 16 января. По предварительным данным, причина случившегося - взрыв бытового газа.

Солдаты держат в руках фото погибших Фото: Ольга ГОПАЛО

Солдаты держат в руках фото погибшихФото: Ольга ГОПАЛО

Поисково-спасательные работы прекращены, но продолжается разбор завалов. Работу спасателей осложняли сначала сильный ветер, а также дождь, который за ночь сменился снегом. Процесс осложнен тем, что дом построен из силикатного кирпича. После взрыва он превратился в однородную массу, и вместе с бетонными перекрытиями образовал "слоеный пирог", расчищать который было очень трудно.

Среда, 16 января, в городе официально объявлена днем траура по погибшим. В этот день отменены все развлекательные мероприятия. В полдень у дома, где произошло ЧП, соберутся те, кто хочет почтить память жертв этой трагедии. Наш корреспондент находится на месте событий

ХРОНИКА ЧП

Из-под завалов дома в Шахтах достали тела всех погибших

Окончательное число жертв взрыва газа в Ростовской области - пять человек (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Студенты ее обожали и называли Людочкой»: знакомые вспоминают погибшую при взрыве газа в Шахтах преподавательницу

66-летняя Людмила Власова полжизни отдала любимой работе (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жильцы взорвавшегося дома в Шахтах прорвались сквозь оцепление за любимой кошкой

Счастливое воссоединение с Масей затмило для семьи стресс от взрыва (подробности)

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ

«Я поднял ее, а она пролепетала «Дядя...»: Спасатель рассказал, как вытаскивал из-под завала двухлетнюю девочку

Полину Ларикову, мать которой погибла при взрыве газа в девятиэтажке в Шахтах, отправили на обследование в Ростов-на-Дону (подробности).

Панихида в Шахтах.

Взрыв газа в 9-этажном доме в Шахтах: итоги второго дня ликвидации последствий ЧП

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как китайцы вырубают русскую тайгу. Часть 2
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, подкаст]
Новости 24
Жильцов взорвавшегося дома в Шахтах будут пускать в квартиры по одному
В центре Ростова-на-Дону упал баннер, закрывающий неприглядный фасад дома
После Крещения в Ростовской области ожидают крепкие морозы
Из-за непогоды задерживается прибытие в аэропорт «Платов» уже восьми рейсов
В Новочеркасска двух местных жителей отправили в колонию за контрабанду угля
В Ростове-на-Дону адвокат похитил у МВД 15 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону большие пробки из-за выпавшего снега
Для помощи жителям Шахт, пострадавшим от взрыва газа, открыт банковский счет
В Ростовской области в ночном бою уничтожили танки условного противника
В Ростовской области ищут пропавшего 54-летнего мужчину
В Новочеркасске на Герцена в аварии пострадали три человека
В Ростове-на-Дону изъяли крупную партию контрафактных шлемов для детей
В Матвеево-Курганском районе домашний пес заразился бешенством
Замгубернатора Вадим Артемов: Семья Лариковых уже получила выплату в миллион рублей
"Скандал": T-Fest и Баста презентовали новый клип
Спасатели вынуждены разбирать завалы взорвавшегося дома в Шахтах вручную
«Ростелеком» в Ростове-на-Дону поддержал забег в честь нового года
Жителям города Шахты, пострадавшим от взрыва газа, выплатят по 10 тысяч рублей
Жителя Ростова-на-Дону обокрала его новая подруга, которую он пригласил в гости
В Ростове-на-Дону на Стачки, Нагибина и Шолохова водители-лихачи превышают скорость на 80-115 км/ч