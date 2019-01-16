Шахты прощаются с погибшими при взрыве газа

В городе Шахты Ростовской области, где в понедельник, 14 января, произошел взрыв газа, разрушивший многоэтажку, прощаются с погибшими. Их, по официальным данным, пять человек. Все они — жильцы восьмого и девятого этажей на улице Хабарова, 16.

Последнюю жертву ЧП - 25-летнюю девушку, достали около пяти утра среды, 16 января. По предварительным данным, причина случившегося - взрыв бытового газа.

Солдаты держат в руках фото погибшихФото: Ольга ГОПАЛО

Поисково-спасательные работы прекращены, но продолжается разбор завалов. Работу спасателей осложняли сначала сильный ветер, а также дождь, который за ночь сменился снегом. Процесс осложнен тем, что дом построен из силикатного кирпича. После взрыва он превратился в однородную массу, и вместе с бетонными перекрытиями образовал "слоеный пирог", расчищать который было очень трудно.

Среда, 16 января, в городе официально объявлена днем траура по погибшим. В этот день отменены все развлекательные мероприятия. В полдень у дома, где произошло ЧП, соберутся те, кто хочет почтить память жертв этой трагедии. Наш корреспондент находится на месте событий

ХРОНИКА ЧП

Из-под завалов дома в Шахтах достали тела всех погибших

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А В ЭТО ВРЕМЯ

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