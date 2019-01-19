Жильцам пострадавшего при взрыве газа в Шахтах дома собрали 1,5 миллиона рублей

Трагедия, которая произошла в городе Шахты Ростовской области, не оставила равнодушными многих людей. Взрыв газа, который прогремел рано утром в девятиэтажке на улице Хабарова,16, обсуждала вся страна. Несколько суток спасатели искали под завалами людей. Семь человек удалось спасти, еще пятеро погибли.

Чиновники объявили о сборе средств пострадавшим, озвучив расчетный счет, куда можно перечислять деньги. Как рассказали в администрации города Шахты, уже поступило 1 499 600 рублей. Теперь эти деньги будут распределять специалисты Департамента труда и соцразвития между жильцами. Кроме того, сердобольные люди помогали и провизией, и предметами первой необходимости, и одеждой. Помощь шла со всей страны.

Самих владельцев квартир подъезда, в котором нельзя пока жить, пускают в сопровождении спасателей на несколько минут - забрать необходимые вещи.Фото: Ольга ГОПАЛО

В настоящее время в гостинице «Горняк» остаются 18 человек - это жители разрушенного подъезда. Для них организовано трехразовое питание. Остальные находятся у родственников и знакомых. Сити-менеджер города Андрей Ковалев встретился с людьми и предложил рассмотреть вариант временного расселения в отдельные квартиры с мебелью и бытовой техникой в удобных для них районах города. Оплачивать аренду будет мэрия. Департамент экономики проводит сейчас мониторинг рынка найма жилья.

Несколько суток спасатели искали под завалами людей.Фото: Ольга ГОПАЛО

- В ближайшее время специализированные организации приступают к приборному обследованию дома № 16 на предмет возможного дальнейшего проживания в квартирах первого подъезда, - добавили в шахтинской администрации.Однако сколько времени потребуется специалистам не уточнили.

А тем временем в свои квартиры вернулись жильцы ближайших доов. Им уже подключили газ, воду и отопление. Самих владельцев квартир подъезда, в котором нельзя пока жить, пускают в сопровождении спасателей на несколько минут - забрать необходимые вещи. У дома по-прежнему дежурят сотрудники полиции. Но в Интернете уже появилась петиция - выделить людям новые квартиры, потому что в этом доме им якобы страшно жить.

На панихиду по погибшим, которую организовали возле разрушенного дома сразу после обнаружения тел, пришли несколько сотен горожан. Фото: ГОПАЛО Ольга.

Накануне, 18 января, простились с семьей Пашутиных - их тела были найдены последними. Отпевание Ольги, Владимира и их дочери Татьяны состоялось в Покровском кафедральном соборе. Пришли простится с погибшими около ста человек. Организацию похорон администрация взяла на себя. Семью похоронили на новом кладбище города Шахты. 17 января в хуторе Новодонецком Кашарского района предали земле Викторию Ларикову - там живут ее родители, Людмилу Власову похоронили в поселке Каменоломни.

На панихиду по погибшим, которую организовали возле разрушенного дома сразу после обнаружения тел, пришли несколько сотен горожан.

18 человек продолжают жить в гостиницах, а специалисты проверяют разрушенный подъезд на прочность.Фото: Ольга ГОПАЛО

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Еще не высохли слезы на глазах у их родственников, еще не вернулись жильцы в уцелевшие квартиры в этом самом доме, еще не названа, наконец, конкретная причина ЧП, а уже объявились те, кто решил использовать ситуацию с выгодой для себя. (подробности)