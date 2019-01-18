2019-01-18T11:04:48+03:00
Общество

«Возвращаться в квартиры и молиться?»: В Шахтах заселяют дом, где произошел взрыв газа

В Интернете просят выделить пострадавшим новое жилье
Ольга ГОПАЛО
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В Шахтах заселяют дом, где произошел взрыв газа.В Шахтах заселяют дом, где произошел взрыв газа.Фото: Ольга ГОПАЛО
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К концу недели было принято решение о том, чтобы разрешить жителям разрушенного дома в городе Шахты - там произошел хлопок бытового газа, погибли пять человек и двое в больнице, вернуться в свои квартиры. Такое сообщение появилось на официальном сайте администрации города.

Чиновники в свою очередь ссылаются на решение городской Комиссии по чрезвычайным ситуациям. На руках - заключения экспертной организации. Кроме того, часть дома уже подключена ко всем системам жизнеобеспечения: водо-, газо-, тепло- и электроснабжения.

В городе Шахты произошел хлопок бытового газа, погибли пять человек и двое в больнице. Фото: Ольга ГОПАЛО

В городе Шахты произошел хлопок бытового газа, погибли пять человек и двое в больнице.Фото: Ольга ГОПАЛО

Накануне, 17 января, в примыкающую к пострадавшему пятиэтажку - на Хабарова, 18, заселили жильцов второго и третьего подъезда. А сегодня постепенно и жильцов первого подъезда самого девятиэтажного дома № 16, где произошло ЧП.

- Жители проходят в свои квартиры вместе со специалистами, которые проверяют работоспособность коммуникаций, - добавил начальник Управления информационной политики города Шахты Мурат Туков. - Если все в порядке, они остаются.

Часть дома уже подключена ко всем системам жизнеобеспечения: водо-, газо-, тепло- и электроснабжения. Фото: Ольга ГОПАЛО

Часть дома уже подключена ко всем системам жизнеобеспечения: водо-, газо-, тепло- и электроснабжения.Фото: Ольга ГОПАЛО

Сейчас решается вопрос о судьбе второго подъезда, который теперь находится без двух этажей - там погибли люди. А также первого подъезда пятиэтажного дома, примыкающего к девятиэтажке, куда на крышу посыпались кирпичи. Там специалисты еще обследуют здание.

По некоторым данным, эта процедура может занять до десяти дней. Кроме того, чиновники проводят опись поврежденного имущества - чтобы определить сумму ущерба, которую впоследствии будут выплачивать пострадавшим.

Жильцов пока пропускают через оцепление по одному и в сопровождении, чтобы они могли взять необходимые вещи. Фото: Ольга ГОПАЛО

Жильцов пока пропускают через оцепление по одному и в сопровождении, чтобы они могли взять необходимые вещи.Фото: Ольга ГОПАЛО

Жильцов пока пропускают через оцепление по одному и в сопровождении, чтобы они могли взять необходимые вещи. Однако после пережитого шока люди говорят, что им просто страшно теперь будет жить в своих квартирах. В Интернете даже появилась петиция, в которой им просят выделить новое жилье - по примеру Магнитогорска.

В Интернете даже появилась петиция, в которой им просят выделить новое жилье - по примеру Магнитогорска. Фото: Ольга ГОПАЛО

В Интернете даже появилась петиция, в которой им просят выделить новое жилье - по примеру Магнитогорска.Фото: Ольга ГОПАЛО

- Власти мало чем удивили нас оставив жителей взорвавшегося в городе Шахты дома на произвол судьбы, - пишет Мария Пономарева. - Дом двое суток простоял без отопления и газа, один подъезд разрушен до шестого этажа. Практически полностью по стене от шестого до первого этажа идет трещина. Спасатели говорят, что стена может обрушиться в любой момент. Жильцам говорили, что не допустят их в квартиры от трех до шести месяцев, пока будут идти восстановительные работы. Но часть шахтинцев заселили обратно утверждая, что дом пригоден для проживания. Что делать людям, которым некуда идти? Возвращаться в квартиры и молиться, чтобы незаметная глазу трещина и смещение не привело к дальнейшему обрушению?

Надо сказать, что петицию подписали уже больше 500 Интернет-пользователей.

18 января, в Шахтах простятся с семьей Пашутиных. Мать, отца и 25-летнюю дочь похоронят на местном кладбище. Фото: Ольга ГОПАЛО

18 января, в Шахтах простятся с семьей Пашутиных. Мать, отца и 25-летнюю дочь похоронят на местном кладбище.Фото: Ольга ГОПАЛО

К слову, сегодня - 18 января, в Шахтах простятся с семьей Пашутиных. Мать, отца и 25-летнюю дочь похоронят на местном кладбище. Также документы о материальной помощи родным двух погибших Виктории Лариковой и Людмилы Власовой по миллиону рублей, по данным регионального правительства, уж подписаны. Они жили на девятом этаже этого дома. Также 600 тысяч рублей получат пострадавшие муж и дочь Виктории, они до сих пор находятся в больнице.

В администрации города Шахты «КП-Ростов» сообщили, что уже начаты выплаты по десять тысяч рублей 79 жителям, которые написали заявление на материальную помощь.

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Главное следственное управление СКР по СКФО продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» по факту взрыва газа в девятиэтажном доме на ул. Хабарова, 16, в Шахтах.

- Эксперты криминалистического центра СК России, обследовавшие место происшествия с помощью газоанализатора, не обнаружили следов взрывчатых веществ, - сообщила «КП» - Ростов-на-Дону» официальный представитель Светлана Петренко. - По полученным смывам назначена химическая экспертиза. (подробности)

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