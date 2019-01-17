Точно не теракт: эксперты-криминалисты не обнаружили следов тротила на месте взрыва газа в Шахтах

Главное следственное управление СКР по СКФО продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» по факту взрыва газа в девятиэтажном доме на ул. Хабарова, 16, в Шахтах.

- Эксперты криминалистического центра СК России, обследовавшие место происшествия с помощью газоанализатора, не обнаружили следов взрывчатых веществ, - сообщила «КП» - Ростов-на-Дону» официальный представитель Светлана Петренко. - По полученным смывам назначена химическая экспертиза.

Таким образом, уже точно известно: это не теракт — хотя, в общем-то, именно версия взрыва бытового газа была основной с самого начала, ее озвучивали уже через несколько часов после ЧП и правоохранительные органы, и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Между тем, отметила собеседница «Комсомольской правды», установлено, что эпицентр взрыва находился в квартире №72 на девятом этаже, в которой проживала пенсионерка-преподавательница Людмила Власова.

- Из этой квартиры изъята газовая плита, - рассказала Петренко. - При этом, кран подачи газа в квартиру на момент осмотра находился в положении «открыто».

Шахты. Видео с квадрокоптера.

Что характерно - сейчас следователи проверяют слова жильцов о том, что накануне взрыва в подъезде чувствовался специфический запах бытового газа. То есть косвенно подтверждается версия специалистов о том, что источником утечки действительно могла стать плита на кухне пенсионерки: люди, напомним, рассказывали «КП» о том, как в их квартирах было холодно, поэтому приходилось греться, включая дополнительные источники тепла — в том числе, и конфорки варочных панелей.

- В настоящее время проводятся допросы сотрудников газовых компаний, обслуживавших дом, - подчеркнула представитель СКР. - В организациях в ходе обысков изъяты документы об обслуживании и ремонте газового оборудования, она проверяется. На полигоне производится осмотр извлеченных из разрушенного дома строительных конструкций и частей внутридомового оборудования.

Взрыв газа в девятиэтажке, напомним, прозвучал рано утром в понедельник, 14 января. Он полностью разрушил четыре квартиры на верхних этажах дома, пять человек погибли (на то, чтобы обнаружить под завалами тела трех членов семьи Пашутиных, живших на восьмом этаже, под квартирой Людмилы Власовой, понадобилось почти двое суток), семеро (включая двухлетнюю девочку, чудом спасенную бойцами МЧС) получили травмы.

В среду, 16 января, в Шахтах прошла гражданская панихида по погибшим, первая жертва трагедии, 31-летняя Виктория Ларикова, была похоронена вчера же — на ее малой родине в Кашарском районе.

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