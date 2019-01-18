Бизнес на крови: после трагедии со взрывом в Шахтах людям начали впаривать газоанализаторы по безумным ценам

Еще не успели похоронить всех жертв трагедии в Шахтах, где при взрыве газа в девятиэтажке погибли пять человек, еще не высохли слезы на глазах у их родственников, еще не вернулись жильцы в уцелевшие квартиры в этом самом доме, еще не названа, наконец, конкретная причина ЧП, а уже объявились те, кто решил использовать ситуацию с выгодой для себя.

ПО ПРИНЦИПУ «КУЙ ЖЕЛЕЗО, ПОКА ГОРЯЧО»

- По домам начали ходить некие «доброхоты», которые предлагают установить людям на кухнях газовый сигнализатор, - рассказывает один из жителей Первомайского района Ростова-на-Дону. - Вчера, например, такие ловкачи пришли в квартиру моей тещи, которая живет на ул. Туполева, и банально развели ее, сначала напугав возможностью новых взрывов, а затем впарив ей такой сигнализатор - за 7 тысяч рублей. Она еще такая довольная была, когда рассказывала о том, что ей, мол, удалось так круто сэкономить — эти негодяи объявили, что такой датчик вообще-то стоит 30 тысяч, но ей, как пенсионерке, якобы в соответствии с какими-то там «мерами поддержки в соответствии с государственной программой», делается большая скидка. Она, соответственно, тут же выложила полпенсии...

На самом деле, говорит ростовчанин, прибор этот, газовый анализатор (он предназначен для автоматического непрерывного контроля объемной доли газа в помещении и сигнализации, в случае превышения порогового значения, с закрытием клапана отсечки газа: так значится в техпаспорте датчика) стоит от 1600 до 2500 рублей. Причем, они различаются по виду газа — есть те, что реагируют на пропан, а есть — на метан или угарный газ (окись углерода).

Так вот — матери его супруги продали вообще не тот, что нужен.

- Ходят два парня с хорошо подвешенными языками, заводят «душевные беседы» в основном с пенсионерами, людьми старшего поколения, а чтобы поверили окончательно — составляют на месте договор от некоей фирмы, в названии которого фигурируют ключевые слова: «газ», «сервис», «система безопасности», - сообщил он.

Люди действительно начали бояться новых ЧП.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Добавим: точно такие же сигналы стали поступать от наших читателей и из остальных районов южной столицы, и из других муниципалитетов.

НАРОД ВЗБУДОРАЖЕН, И ГОТОВ ОТДАВАТЬ ЛЮБЫЕ ДЕНЬГИ ЗА СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Иначе говоря, выходит бизнес на крови — иначе как это назвать?

Ребята «поймали волну», пока народ взбудоражен недавней трагедией в Шахтах плюс страшными событиями за две недели до этого в Магнитогорске, и готов, разумеется, делать все возможное, забыв про деньги и думая только о том, как уберечь себя и близких от повторения кошмара. Не зря же обращения в газовые службы, которые и без того принялись повсеместно проводить внеплановые проверки состояния соответствующего оборудования в многоквартирных домах после этих случаев, выросли в разы — звонят люди, десятками звонят, уловив в подъездах даже мало-мальскиий намек на запах газа.

В правоохранительных органах, однако, говорят: оснований для прекращения этих действий со стороны ушлых «бизнесменов» формально нет.

На самом деле, газоанализаторы - хоть стационарные, хоть портативные - стоят совсем недорого. Но их, пользуясь моментом, продают за безумные деньги.Фото: Иван ВИСЛОВ

- А на основании чего, собственно? - разводит руками источник «КП» - Ростов-на-Дону» в силовых структурах. - Да, с точки зрения морали — плохо, отвратительно даже, беспринципно и так далее. Но! Договор был заключен? Был. Согласился человек заплатить эту цену, а не другую? Согласился. Сам? Да, сам. Заявление от граждан есть? Нет. И что прикажете делать? Тут выход один — думать, прежде чем, вестись на подобные предложения. И если есть основания подозревать, скажем, мошенничество, — надо обращаться в полицию, писать заявления.

«ЭТО ПРОСТО ЖУЛИКИ!»

Но есть, однако, здесь и обратная сторона. Народ, почитав о том, как его пытаются надуть со всех сторон, попросту перестает доверять — как говорится, и хорошим, и плохим.

- Часто ходят по квартирам какие-то мутные люди: в один день они представляются сотрудниками газовой службы, в другой — человеком из управляющей компании, в третий — окна предлагают поменять (для чего, конечно, нужно скинуться всем подъездом), причем предъявляют каждый раз какие-то корочки, - рассказал, например, в эфире радио «КП» - Ростов» (89,8 FM) слушатель по имени Рамазан. - И ведь шастают они обычно в днем в будни, прекрасно зная, что те, кто с них может спросить, на работе, а дома — пенсионеры, старики. У нас в Ворошиловском районе — это очень распространенная практика.

Впрочем, аналогичная ситуация повсеместно, о чем тоже говорят люди.

И на самом деле, делать что-то нужно обязательно.

- На самом деле, это, конечно, просто жулики! - заявил в эфире радио «КП» депутат Госдумы от Ростовской области, первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. - Здесь есть факт мошенничества! Потому что без участия горгаза ничего подобного делать, устанавливать такие приборы, никак нельзя. Этим вправе заниматься только лицензированные организации. С другой стороны, я понимаю, что люди напуганы. Мне вот тоже звонила одна бабушка, рассказывала, что ложится спать одетой и с иконой. Что делать? Звонить в горгаз, уточнять, а потом, если выяснится, что пришли «ходоки»-мошенники — обращаться в полицию и сдавать их под белы рученьки. А вообще установка газоанализаторов — дело нужное и важное. Но этим должно целенаправленно заниматься государство — соответствующий законопроект мы внесли в Госдуму на рассмотрение.

ОФИЦИАЛЬНО

В Газпроме призвали не верить уговорам и угрозам лжегазовиков

- В последнее время жителям Ростовской области активно предлагают приобрести сигнализаторы загазованности: по уверениям распространителей данного устройства, детектор реагирует на присутствие в воздухе природного газа (метана), пропана и других газов, - прокомментировали "КП" - Ростов-на-Дону" ситуацию в региональном подразделении Газпрома. - По словам граждан, продавцы представляются сотрудниками компании название которой созвучно с нашим. При этом лжегазовики ссылаются на якобы существующие законы и другие нормативные акты, обязывающие к данным действиям. В случае отказа, угрожают приостановкой подачи газа. «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» официально заявляет, что не имеет никакого отношения к распространению этих устройств. Сотрудники газовой компании имеют специальную форму одежды и удостоверения. При этом работники газораспределительной организации никогда не вынуждают потребителей приобрести и немедленно установить то или иное оборудование. Будьте бдительны! В случае неправомерных действий мошенников обращайтесь в правоохранительные органы.

НА ЗАМЕТКУ

Как обезопасить себя и своих близких от инцидентов с газом

Нужно:

проверять тягу в газоиспользующем оборудовании, проветривать помещения, где установлены газовые приборы, не заниматься их самовольной установкой, ремонтом, перепланировкой помещений, не эксплуатировать неисправные газовые приборы, не отапливать жилье газовыми плитами, а помещения, где установлено газовое оборудование, не использовать для сна и отдыха, не оставлять без присмотра работающие газовые приборы, если они не имеют соответствующей автоматики и не рассчитаны на непрерывную работу, уходя из дома, перекрывать газ.

Куда обращаться при проблемах с газовым оборудованием:

- жителям Советского, Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского, Кировского районов по адресу: ул. Малиновского, 14, телефоны: 218-69-23, 218-67-23, 218-69-29, 242-87-84;

- жителям Ворошиловского, Пролетарского и Первомайского районов по адресу: пр. Шолохова, 14, телефоны: 291-45-05, 218-69-20, 218-66-62, 218-66-60.

В случае возникновения аварийной ситуации вызывайте аварийную службу по телефону 04, с мобильных – 0-40 или 0-44.

Как действовать, если вы почувствовали запах газа:

- закрыть краны на газовых приборах и перед ними,

- открыть окна и двери для проветривания,

- из незагазованного места вызвать бригаду аварийной службы (помните, что в загазованном помещении нельзя пользоваться электроприборами, зажигать огонь, курить!).

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- Эксперты криминалистического центра СК России, обследовавшие место происшествия с помощью газоанализатора, не обнаружили следов взрывчатых веществ, - сообщила «КП» - Ростов-на-Дону» официальный представитель Светлана Петренко. - По полученным смывам назначена химическая экспертиза. (подробности)

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