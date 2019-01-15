Эксперт назвал возможную причину взрыва газа в девятиэтажке в Шахтах

Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в многоквартирном доме на ул. Хабарова в Шахтах, практически полностью снесшего четыре квартиры на двух верхних этажах, еще продолжаются (они должны быть завершены до конца светового дня во вторник, 15 января), а специалисты уже по полной программе, на основе имеющихся к настоящему времени данных, отрабатывают возможные версии произошедшего.

«Комсомольская правда», тем временем, задала эти ключевые вопросы эксперту, который не понаслышке знаком с газовым хозяйством и его состоянием непосредственно в самом городе, где произошло ЧП, - руководителем компании «Горгаз Шахты» Викторией Аксеновой.

Вот какие ответы мы получили...

...О ПРИЧИНЕ ВЗРЫВА

-Основная причина в подобных случаях — это, как правило, либо несоблюдение правил безопасности, либо вмешательство в работу оборудования. Я слышала различные версии случившегося, в том числе — по поводу обогрева газовыми плитами, но сразу скажу — от самого нагрева плиты не взрываются. А вот если случайно, по какой-то причине погас огонь и отсутствует система газ-контроля, тогда может образоваться загазованность и может произойти, действительно, взрыв — от какой-нибудь искры. И, надо понимать, что взрывается-то не сам газ, а газовоздушная смесь. Да, загазованность в этой квартире, где был эпицентр взрыва, могла образоваться: если, допустим, включили вечером плиту — то есть, зажгли конфорки, то за ночь могла вполне накопиться концентрация (газа), способная взорваться. По моему мнению, это все-таки могло случиться именно из-за утечки.

Полностью разрушены четыре квартиры на верхних этажах. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

...О ВЕРСИИ С НЕЗАКОННОЙ УСТАНОВКОЙ ГАЗОВОГО НАГРЕВАТЕЛЯ

-На самом деле, не санкционированно установить такой отопительный котел в квартире — дело достаточно сложное, потому что предварительно придется отключить ее от централизованного отопления, а уж только затем, установив оборудование, сделать переподключение на газовый котел. А это довольно хлопотная процедура. Обычно абоненты соблюдают, по крайней мере, элементарные правила в таких случаях — в моей практике, допустим, подобного не было. Но вот самовольно, бывает, меняют газовые плиты или ставят колонки-водонагреватели, чего тоже делать ни в коем случае нельзя.

Спасатели-альпинисты продолжали разбирать завалы и ночью. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

...О ПРОВЕРКАХ

(В Газпроме, обслуживавшем дом, сообщили, что проверяли его в апреле-мае прошлого года, нарушений не выявлено, а последняя жалоба от жильцов на утечку поступала 10 декабря 2018-го, т. е. за месяц до ЧП)

- Существуют специальные подразделения газовых служб, которые составляют договор с абонентами на три года - и раз в двенадцать месяцев проверяются квартиры. Есть графики. Проверяется оборудование, составляется соответствующий документ. Но бывают ситуации, когда граждане вообще не заключают такие договоры — потому что экономят, поскольку это все-таки платная услуга. Хотя в последние годы, из-за того, что участились несчастные случаи с хлопками газа, были внесены изменения в законодательство, и заключение таких договоров стало обязательным. Если его нет — газ могут отключить. А нас, газовые организации за непроведение проверок тоже могут привлечь к ответственности. Если не пустили в квартиру — составляется протокол, оформляется штраф. Другой вопрос, что сегодня этот процесс проведения проверок усложнился: если раньше была практика заключения договоров с жителями через управляющие компании, и жители точно знали, что это не мошенники, а реальные проверяющие, то сейчас она нарушена, и каждый абонент заключает договор индивидуально, и гораздо сложнее проверять, где и с кем заключен подобный договор. Схема раньше удачно работала, но управляющие компании от нее стали отказываться.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

ДОСЬЕ «КП»

ЧП с газом в жилых домах в Ростовской области за последние два года

27 марта 2017 года, пос. Целина.

Поздно ночью произошел взрыв газа в домовладении на 6-й линии, 126, - в кирпичной летней кухне. По данным регионального главка МЧС, 56-летний безработный хозяин дома отапливал помещение с помощью газовой форсунки, но что-то настроил не так. Кухня развалилась полностью, сам мужчина получил ожоги рук и лица.

9 апреля 2017 года, Таганрог.

Взрыв бытового газа в пятиэтажке на ул. Шаумяна, 12/1. По данным следствия, ЧП произошло из-за халатности владельца квартиры на пятом этаже — повреждений самого газового оборудования специалисты не обнаружили.

Результат: три квартиры были разрушены полностью, еще десять повреждены. СКР возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". При этом, как оказалось, еще в семи других квартирах (в разных подъездах) были выявлены нарушения в подключении газового оборудования.

Погибли два человека — хозяин той самой квартиры, где был эпицентр взрыва, а также девушка, его соседка, еще трое пострадали.

19 августа 2017, Новочеркасск.

Рванул газ в частном доме на улице Крупской, 9. Взрыв бы такой силы, что обрушился не только этот дом, но пострадали и соседние коттеджи.

По данным следствия, в случившемся был виноват сам 35-летний хозяин, самостоятельно установивший газовый водонагреватель (во время проверки газовиками, проводившейся за год до трагедии, колонки не было): не до конца прикрепил шланги, а краны, регулировавшие подачу газа прокручивались.

Возникла загазованность, а затем — хлопок.

Мужчина получила страшные ранения и скончался спустя двое суток в реанимации.

17 октября 2017, Новочеркасск.

В частном доме на ул. Нечаева произошла утечка газа, погибли трое мужчин 31, 54 и 62 лет. Как выяснилось, они самостоятельно подключили к горелке кустарного производства газовый баллон и оставили ее на ночь. Но вот вытяжка не работала. Они легли спать и во сне отравились угарным газом.

17 января 2018, Ростов-на-Дону.

В 6 часов утра взорвался газ на пятом этаже многоквартирного дома в пер. Забайкальском, 5/4, после чего начался пожар.

В ходе расследования удалось установить, что 60-летний владелец квартиры (он погиб) отсоединил шланг от газовой плиты, после чего и произошел хлопок. Удар был такой силы, что взрывной волной вынесло двери в 33-х квартирах, вылетели стекла из окон на шести этажах, была серьезно повреждена шахта лифта, а разлетевшийся во все стороны битый кирпич повредил семь припаркованных автомобилей на улице.

18 марта 2018, Таганрог.

В многоквартирном доме на ул. Свободы, 18, от отравления угарным газом скончались молодая женщина и ее маленькая дочь.

Как сообщили в Следкоме, трагедия произошла из-за утечки в резьбовом соединении тройника.

20 марта 2018, Шахты (пос. Аюта).

В многоквартирном доме взорвался баллон с пропаном, установленный на балконе, начался пожар. Спасатели вытащили из огня пожилую женщину и двух подростков.

Парней сначала отправили в местную больницу, потом перевели в ожоговый центр в Ростов-на-Дону.

14 января 2019, Шахты.

Взрыв газа на девятом этаже многоквартирного дома на ул. Хабарова. Полностью разрушены четыре квартиры, еще с десяток получили серьезные повреждения. На данный момент известно о двух погибших, еще два человека (в том числе, двухлетний ребенок госпитализированы).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Число жертв взрыва газа в Ростовской области возросло до двух человек

Ночью, 15 января, донские спасатели продолжили разбирать завалы на месте взрыва газа в городе Шахты Ростовской области и обнаружили тело еще одного погибшего, сообщили сотрудники МЧС. Предварительно, это женщина из квартиры № 72 печально известного дома на улице Хабарова, в которой и находился эпицентр взрыва. (подробности)

16 января в Шахтах объявлен траур

Местные власти приняли решение объявить 16 января траур. В городе будут приспущены государственные флаги, отменяются все развлекательные мероприятия. (подробности)

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Офицер МЧС Алексей Белогубец рассказал об операции по спасению двухлетней Полины Лариковой и ее отца Кирилла из-под завалов в многоквартирном доме в Шахтах, где в понедельник, 14 января, прогремел взрыв бытового газа, разрушивший квартиры на восьмом и девятом этажах. (подробности)

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