«Разборки в стиле 90-х»: в центре Ростова-на-Дону выпустили 14 пуль в человека

Сегодня утром, 31 декабря, в центре донской столицы, на улице Максима Горького 226/43 произошла перестрелка . Как сообщили очевидцы, зачинщиками конфликта была компания неизвестных мужчин, приехавших на красной «КИА РИО» и на «Ладе Приоре».

Они начали стрелять из травматических пистолетов в оппонентов. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, когда одна из жертв уже лежала на земле, в нее выпустили 14 пуль. Мужчина выжил, но получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Второго человека дебоширы избили битами. Его также доставили в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что к происшествию привел конфликт на дороге. Однако источник издания в правоохранительных органах региона заявил, что мотивы могли быть иные и, по предварительным данным, они связаны с бизнесом.

По данному факту идет проверка. Подозреваемых разыскивает полиция.

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Как рассказали очевидцы, ЧП случилось на перекрестке Пушкинской и Ворошиловского недалеко от «Макдональдса».

По предварительным данным, в компании приятелей случилась ссора. и двое из них достали пистолеты и выстрелили.

- Один был в белой майке и синих джинсах, другой - в чем-то темном. Пистолеты были направлены на людей в толпе и на асфальт. Полиция прибыла на место в течение 10 минут, но парни в это время уже скрылись, - рассказал свидетель инцидента.

В Ростове-на-Дону на улице произошла перестрелка: ранен один человек

Подозреваемых разыскивает полиция

В Ростове-на-Дону на улице Жмайлова пятеро человек открыли огонь по машине, в которой находились мужчина и две женщины.

- Перестрелка произошла в 20:15. На асфальте следы крови. Было несколько выстрелов. Стреляли в мужчину - в живот, ноги, спину. Полиция и кинологи уже на месте, - рассказала в городском паблике одна из свидетельниц происшествия.