«600 вареников с сюрпризами, компот и соленья»: Как самая многодетная семья России отметит Старый Новый год

Череду январских каникул закрывает Старый Новый год. Праздник, когда даже взрослые превращаются на какое-то мгновение в детей - вытаскивая сюрпризы из вареников, слепленных заботливыми хозяюшками заранее или купленными в магазине. Вот и в самой многодетной семье России - за полсотни лет Татьяна Сорокина воспитала 82 (!) ребенка, в этот праздник свои традиции. Вареники здесь начинают лепить всей семьей сразу после обеда. Порция - не меньше 20 штук на человека. А там как получится.

Семья часто собирается за праздничным столом.Фото: Личный архив героя публикации

«КОЛЕЦ ТОЧНО НЕ БУДЕТ»

- Мы отмечаем Старый Новый год 13 января, тогда и старшие дети приходят к нам, - говорит Татьяна Васильевна. - У меня, кстати, уже 49 внуков. Последний раз бабушкой стала 30 декабря прошлого года. Так что вакансия на пятидесятого открыта (смеется). Обычно усаживаемся за лепку после обеда. На все про все - четыре часа, а потом накрываем на стол - по расписанию в семь вечера ужин. А что касается количества, то сейчас в доме живут 15 детей (остальные выросли и уехали, - прим. автр.) и три внука. Кто-то из взрослых придет со своими варениками. Но, думаю, человек 30 наберется, так что, если на каждого по два десятка, вот и считайте - слепить надо 600 штук, не меньше.

На большую семью надо не мало.Фото: Личный архив героя публикации

С сюрпризами Сорокины сильно не заморачиваются. Открывают старый журнал «Крестьянка», в котором есть значения и по нему начинают добавлять.

Традиционное фото на память.Фото: Личный архив героя публикации

- Ниточка - дорога, денежка - богатство, - заботливо перечитывает Татьяна Васильевна. - Конечно, и перчику, и сахарку, и соли посыплем. А дальше - кто во что горазд. Но колец в этом году точно не будет: пока ни девушек, ни парней на выданье нет. Так что лучше побольше сладости и приключений.

Вот и пригодилось на праздники.Фото: Личный архив героя публикации

Приятным бонусом к праздничному столу становятся с лета приготовление соленья - маринованные огурчики, помидорчики, арбузы, кабачки, а также десятки литров компота с черешней, вишней и абрикосом. Кстати, начинка в варениках - картошка с грибами. Последние Сорокина собирает летом в Покрове у своей сестры и сушит, чтобы до зимы долежались.

Поход на елку - обязателен.Фото: Личный архив героя публикации

«ОТКРЫВАЮТ СО СЛОВАМИ: ВЫ ЧЕГО ПРИПЕРЛИСЬ?»

- А еще детишки ходят посевать - с Новым годом поздравлять, - говорит Татьяна Сорокина. - Но, к сожалению, традиции праздника потихоньку уходят. Народ сейчас открывает двери неохотно. Некоторые говорят: «Вы чего приперлись?» или «Надо в полночь». А им же в школу завтра?! Другие и вовсе не открывают. Хотя есть и такие, кто сами зовут. Например, вот соседка в Рождество позвонила и говорит: «Тань, я калитку не закрыла, пусть твои приходят». Вернулись довольные, с фруктами, конфетами и денежкой. Им же теперь всем модные гаджеты подавай: лето прошло - кто потерял, кто разбил в лагере. Так что было о чем Деду Морозу писать.

Шепнуть желание Дедушке Морозу лично может каждый.Фото: Личный архив героя публикации

Письма зимнему волшебнику в семье Сорокиных пишут все дети. Потом Татьяна Васильевна передает их в ростовский клуб. Там их вешают прямо на елку и любой желающий может прочесть письмо ребенка и исполнить его мечту.

Танцуют все.Фото: Личный архив героя публикации

- Люди охотно дед-морозят, - улыбается женщина. - Кто-то свой старый телефон или планшет отдаст хороший, потому что купил новый и лучше, кто-то денежку. В этом году были еще и три колонки, и магнитофон, так что дети все с подарками и довольные. А еще каждый Новый год к нам обязательно приходит Дед Мороз со Снегурочкой. Он веселится с детишками всю ночь - водит хороводы, поет песни, а еще мы конкурсы разные придумываем. Вот в этом году было лото и кулечки с номерам: какой номер - такой кулек, отгадаешь, что внутри - пряники, конфеты, зефир - и он твой. Нахохотались от души. Но отгадали все, потому что они у меня сладкоежки.

Новый год дети всегда очень ждут.Фото: Личный архив героя публикации

К слову, Татьяна Васильевна говорит, что взять детей на воспитание даже сейчас не откажется.

- Мне 32 года до ста не хватает, - смеется многодетная мать, - но с детьми я своего возраста не чувствую. Иногда просят забрать тех, от кого уже отказались приемные семьи. Таких много, к сожалению. А для меня нет больных или здоровых, удобных или хулиганов. Каждый, кто оказался в этом доме, мой ребенок. И почти все с первых дней начинают называть меня мамой. И кто бы что не говорил: детское сердце обмануть невозможно.

Вот такая она - семья Сорокиных.Фото: Личный архив героя публикации

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Старый Новый год 2020: какую начинку ростовчане кладут в вареники

В этом году Старый Новый год выпадает на начало рабочей недели. И, конечно, по традиции многие ростовчане соберутся за праздничным столом, чтобы погадать - что ждет их в ближайшем будущем. Вот вам и значения сюрпризов, если вы вдруг решили приготовить вареники заранее - в выходные.(подробности)