«Девять месяцев борьбы»: Чемпион Европы по бодибилдингу смог встать с инвалидного кресла наперекор всему

Чемпион Европы по бодибилдингу Валерий Локтионов снова в строю. 63-летнему спортсмену удалось невозможное: встать на ноги, после того как не смог ходить девять месяцев. Доктора просто разводили руками и предлагали сделать операцию, после которой не исключали - мужчина навсегда может остаться инвалидом. Такой поворот событий культуриста не устраивал, и он ежедневно начал тренироваться в качалке, чтобы вернуть здоровье. И у него это получилось.

Спортсмен был участником как международных соревнований, так и боев без правил.Фото: Личный архив героя публикации

МИЛЛИОННЫЕ ПРОСМОТРЫ В ИНТЕРНЕТЕ

- Меня снова спас культуризм, - рассказал «Комсомолке» Валерий. - Причем не в первый раз. Еще в подростковом возрасте диагноз «перелом двух отростков позвоночника» ставил крест на спортивной карьере. Но я занимался через боль. Спина перестала беспокоить, а сам я стал участником как международных соревнований, так и боев без правил.

При этом Валерий давал уроки даже титулованным спортсменам, в числе которых были и Олимпийские чемпионы. А после, когда вышел на пенсию, еще и увлекся кинематографом. В его портфолио - роли в таких картинах, как «Каникулы президента» и «Челночницы». А еще после съемок в фильмах «О.П.Г» и «Качалка - наш дом родной», он стал автором, режиссером и исполнителем главной роли в картине «Девяностые». Лента в Интернет набрала миллионные просмотры. А сам автор пообещал: продолжение будет. Но все карты тогда спутала болезнь.

«Девяностые». Продолжение будет!Фото: Личный архив героя публикации

«ПРИЕЗЖАЛ В КАЧАЛКУ В ИНВАЛИДНОМ КРЕСЛЕ»

Локтионов вспоминает, - в тот период для него стали родными совершенно незнакомые люди - они перечисляли деньги на лекарства, поднимали и спускали с пятого этажа инвалидную коляску, чтобы добраться до больницы и обратно. Но сами доктора никаких прогнозов на то, что спортсмен снова станет ходить, не давали. Предлагали дорогостоящую операцию. Вот только шансы на то, что после нее пациент не станет инвалидом, были минимальными.

И тогда бодибилдер начал сам лечить свою межпозвоночную грыжу, только уже в спортзале: он приезжал туда в инвалидном кресле, пересаживался на тренажер и тренировался. Сначала немного, потом больше и больше. Так прошло девять месяцев. И вот теперь он снова на своих двоих, а впереди -по-прежнему много планов.

Локтионов вспоминает, в тот период для него стали родными совершенно незнакомые люди.Фото: Личный архив героя публикации

«ПРО ВЕРНУЮ ЖЕНЩИНУ, КОТОРАЯ НЕ БРОСИЛА»

- Уже на следующей неделе мы приступаем к продолжению картины «Девяностые», - говорит он. - Зритель знает, что тогда главного героя, которого играл я, ранили бандиты, а всех моих ребят-рэкитмэнов расстреляли. Было не ясно выживет ли главный герой или нет. Многие из тех, кто смотрел ленту, просили продолжения. А после того, как со мной произошла вся эта история, оно пришло само собой. Тем более, что и в первой было много автобиографичного.

Чемпион Европы по бодибилдингу Валерий Локтионов снова в строю.Фото: Личный архив героя публикации

По словам автора, в новом фильме будет и про то, как встать с кровати помогла сила духа, и про верную женщину, которая не бросила и не предала, и про то, что ни в каком другом фильме вы не увидите.

- Не будут раскрывать тайну, а то смотреть будет неинтересно, - создает интригу собеседник. - К съемкам мы приступаем уже на следующей неделе, уже объявлен кастинг актеров и я уверен, что лента станет популярной в большом кинематографе. А я еще раз повторю: то, что не убивает - делает сильней. В этом я в очередной раз убедился. Главное, ни в каких ситуациях не терять силы духа, не отчаиваться, верить в себя, свою счастливую звезду и никогда не опускать рук.

Лента в Интернете набрала миллионные просмотры.Фото: Личный архив героя публикации

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