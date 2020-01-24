«Может снова вернуться на работу»: ростовский суд отменил домашний арест главы минздрава Татьяны Быковской

Сегодня, 24 января, в Ленинском районном суде прошло заседание по делу главы минздрава Ростовской области Татьяны Быковской. Суд отменил домашний арест, под которым Быковская находилась с конца ноября.

- С 27-го января Татьяна Юрьевна является свободным человеком, - прокомментировал адвокат Павел Лапшов.

Источник в минздраве сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов», что уже на следующей неделе Татьяна Быковская может приступить к работе. Собеседник издания отметил, что в ведомстве ее возвращения очень ждут.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ростов», поводом для возбуждения дела в отношении министра стало нарушение антимонопольного законодательства. В октябре Федеральная Антимонопольная Служба России обнародовала материалы собственной проверки, согласно которым есть подозрения на коррупционный сговор при заключении договора на утилизацию медицинских отходов. Право утилизировать отходы из четырех больниц предоставили ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», что, по мнению ростовских антимонопольщиков, является нарушением законодательства.

Также под следствием оказался замглавы Быковской Станислав Беседовский. Сейчас он находится под домашним арестом.

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