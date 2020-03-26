Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: Василий Голубев сообщил, что не будут работать МФЦ и властям придется трудиться дистанционно

Сегодня, 26 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручениям руководителям районов сделать все необходимое для того, чтобы выполнить поручения президента Владимира Путина.

Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону началась с того, что водоканал сообщил об изменении в графике работы. Отделения закрываются уже с сегодняшнего дня, 26 марта. Как сообщили на сайте городской администрации, в офисах обслуживать людей будут только кассиры.

26 марта губернатор Ростовской области поручил главам муниципальных образований принять все необходимые меры для того, чтобы выполнить указ президента.

- Особое внимание глава региона обратил на необходимость обеспечить строгий домашний режим в предстоящие длинные выходные, - сообщили в правительстве региона.

Голубев подчеркнул, что следующая неделя, объявленная президентом выходной, дается для того, чтобы минимизировать личные контакты и тем самым прекратить возможное распространение коронавируса.

- Мы должны максимально снизить риски. Особенно это касается наиболее уязвимых групп: беременных женщин, людей старшего возраста и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, - заявил Василий Голубев.

Глава региона поручил органам государственной и муниципальной власти перейти на дистанционный режим работы. Служебные командировки за пределы донского края перенесут, ежегодная диспансеризация гражданских и муниципальных служащих будет приостановлена.

Учреждения будут работать по гибкому графику. В выходную неделю будут закрыты все МФЦ Ростовской области.

Обращаться в органы государственной власти, в муниципалитеты жители смогут в письменной, в том числе в электронной форме.

Губернатор также напомнил о приостановке массовых мероприятий, в том числе деловых (рабочих совещаний, заседаний, конференций), а также спортивных, культурных и развлекательных.

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Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону повлияла на работу различных городских служб

Накануне президент России Владимир Путин выступил по всем каналам страны со срочным обращением к нации из-за коронавируса. Среди прочего он объявил, что следующая неделя будет нерабочей. Незапланированные каникулы продлятся с 28 марта по 5 апреля. Эта мера поможет замедлить распространение инфекции.

В Ростовской области могут ввести платное тестирование на коронавирус

Сдать его смогут все желающие

Жители и гости донского региона смогут сдать анализ на коронавирус. Платное тестирование могут ввести для тех, кто в последнее время не ездил за границу, а также не контактировал с зараженными людьми, но хочет удостоверится в отсутствии опасного вируса.