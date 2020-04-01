Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: съемки фильма «Девяностые» отложили до лучших времен
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: съемки фильма «Девяностые» отложили до лучших времен. Коронавирус внес свои коррективы и в работу киношников. Из-за режима самоизоляции, введенного в регионе с конца марта, были приостановлены съемки очередного донского блокбастера - продолжение фильма «Девяностые». Его автор, режиссер и, по совместительству, главный герой - Чемпион Европы по бодибилдингу Валерий Локтионов.
Сразу после выхода первой части - она с оглушительным успехом прошла в ростовском Доме кино, спортсмен серьезно заболел - он не мог ни вставать, ни ходить самостоятельно. Однако ровно через девять месяцев смог справиться с болезнью, чтобы снять продолжение киноэпопеи.
В итоге в конце января этого года ростовские киношники уже приступили к съемкам массовых сцен, в которых принимали участие одновременно десятки человек. Причем, актеры готовы играть бесплатно, лишь бы попасть на экран.
Режиссер и, по совместительству, главный герой - Чемпион Европы по бодибилдингу Валерий Локтионов.Фото: Личный архив героя публикации
На этот раз фильм также будет автобиографичным - зрители увидят, как можно встать на ноги, благодаря любви и силе духа. И первое правило для этого - любимая женщина рядом.
Однако 28 марта этого года съемки были остановлены.
- Как и всегда я начал интенсивно снимать продолжение фильма «Девяностые», но, к сожалению, из-за коронавируса пришлось пока заморозить съемки, - написал Локтионов на своей странице в социальных сетях.
- Валерий, отдохнете и с двойным стремлением снимите этот шедевр! Все будет очень шикарно! А как иначе! - поддержал 64-летнего киношника один из зрителей.
- Я не люблю отдыхать, но придется. А фильм снимем обязательно! - уверил поклонников автор картины.
Коронавирус внес свои коррективы и в работу киношников.Фото: Личный архив героя публикации
И, кстати, уже даже показал видео с первых съемок. Всего за несколько дней его посмотрели 175 тысяч (!) человек. Режиссер уверен, что это только начало. Его первая кинолента в Интернете набрала миллионные просмотры.
ТИЗЕР ДЕВЯНОСТЫЕ 2_.
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ИСТОЧНИК KP.RU