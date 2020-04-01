2020-04-01T16:15:23+03:00
Общество

Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: съемки фильма «Девяностые» отложили до лучших времен

Первые кадры со съемочной площадки в Интернете уже посмотрели больше 175 тысяч человек в дни режима полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020 [видео]
Ольга ГОПАЛО
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Фильм также будет автобиографичным.Фильм также будет автобиографичным.Фото: Личный архив героя публикации
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Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: съемки фильма «Девяностые» отложили до лучших времен. Коронавирус внес свои коррективы и в работу киношников. Из-за режима самоизоляции, введенного в регионе с конца марта, были приостановлены съемки очередного донского блокбастера - продолжение фильма «Девяностые». Его автор, режиссер и, по совместительству, главный герой - Чемпион Европы по бодибилдингу Валерий Локтионов.

Сразу после выхода первой части - она с оглушительным успехом прошла в ростовском Доме кино, спортсмен серьезно заболел - он не мог ни вставать, ни ходить самостоятельно. Однако ровно через девять месяцев смог справиться с болезнью, чтобы снять продолжение киноэпопеи.

В итоге в конце января этого года ростовские киношники уже приступили к съемкам массовых сцен, в которых принимали участие одновременно десятки человек. Причем, актеры готовы играть бесплатно, лишь бы попасть на экран.

Режиссер и, по совместительству, главный герой - Чемпион Европы по бодибилдингу Валерий Локтионов. Фото: Личный архив героя публикации

Режиссер и, по совместительству, главный герой - Чемпион Европы по бодибилдингу Валерий Локтионов.Фото: Личный архив героя публикации

На этот раз фильм также будет автобиографичным - зрители увидят, как можно встать на ноги, благодаря любви и силе духа. И первое правило для этого - любимая женщина рядом.

Однако 28 марта этого года съемки были остановлены.

- Как и всегда я начал интенсивно снимать продолжение фильма «Девяностые», но, к сожалению, из-за коронавируса пришлось пока заморозить съемки, - написал Локтионов на своей странице в социальных сетях.

- Валерий, отдохнете и с двойным стремлением снимите этот шедевр! Все будет очень шикарно! А как иначе! - поддержал 64-летнего киношника один из зрителей.

- Я не люблю отдыхать, но придется. А фильм снимем обязательно! - уверил поклонников автор картины.

Коронавирус внес свои коррективы и в работу киношников. Фото: Личный архив героя публикации

Коронавирус внес свои коррективы и в работу киношников.Фото: Личный архив героя публикации

И, кстати, уже даже показал видео с первых съемок. Всего за несколько дней его посмотрели 175 тысяч (!) человек. Режиссер уверен, что это только начало. Его первая кинолента в Интернете набрала миллионные просмотры.

ТИЗЕР ДЕВЯНОСТЫЕ 2_.

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Уже идет кастинг на главную женскую роль: актриса должна быть без силиконовой груди и накачанных губ. В Ростове-на-Дону уже отсняли первые кадры фильма «Девяностые». Как рассказал «КП-Ростов» режиссер и исполнитель одной из главных ролей киноленты Валерий Локтионов, это будет в чем-то автобиографичная история его самого про непростой путь маленького мальчика к пьедесталу Чемпионата Европы по бодибилдингу. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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